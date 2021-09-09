"أمير نجران" يعزي "الحارثي" في وفاة والده

واسى أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أحمد علي أحمد الحارثي في وفاة والده، بمنطقة نجران.

وقال أمير نجران في تعزيته "إنه تلقينا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة والدكم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وعميم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف سموه : "وإذ نعرب لكم ولأسرتكم الكريمة، عن صادق تعازينا ومواساتنا، لنسأل الله أن يلهمكم الصبر وحسن العزاء، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما ثمّن " الحارثي" تعزية أمير المنطقة، مؤكدًا أن تعزية سموه خففت من مصابهم، وأن هذا دأب قيادة هذا الوطن في الوقوف إلى جوار المواطن.