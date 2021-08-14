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تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا ومصرع جميع أفراد طاقمها

أثناء مشاركتها في إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش

سقوط طائرة إطفاء روسية من طراز "بي-200"، في تركيا أثناء مشاركتها في إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش، ومصرع جميع طاقمها.
وطبقًا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم السبت، أن الطائرة الإطفاء تحطمت أثناء إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش.
وقالت إدارة الغابات الوطنية إن الطائرة من طراز "بي-200"، استأجرتها تركيا من روسيا، وأنها تحطمت قرب مدينة قهرمان مرعش بشرق البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية تركية إنه لم ينج أحد من أفراد طاقم الطائرة، الذي يتكون من 8 أفراد، هم 6 روس ومواطنان تركيان.

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تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا ومصرع جميع أفراد طاقمها
سبق

سقوط طائرة إطفاء روسية من طراز "بي-200"، في تركيا أثناء مشاركتها في إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش، ومصرع جميع طاقمها.
وطبقًا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم السبت، أن الطائرة الإطفاء تحطمت أثناء إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش.
وقالت إدارة الغابات الوطنية إن الطائرة من طراز "بي-200"، استأجرتها تركيا من روسيا، وأنها تحطمت قرب مدينة قهرمان مرعش بشرق البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية تركية إنه لم ينج أحد من أفراد طاقم الطائرة، الذي يتكون من 8 أفراد، هم 6 روس ومواطنان تركيان.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
04:34 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:59 PM

تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا ومصرع جميع أفراد طاقمها

أثناء مشاركتها في إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقوط طائرة إطفاء روسية من طراز "بي-200"، في تركيا أثناء مشاركتها في إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش، ومصرع جميع طاقمها.
وطبقًا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم السبت، أن الطائرة الإطفاء تحطمت أثناء إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش.
وقالت إدارة الغابات الوطنية إن الطائرة من طراز "بي-200"، استأجرتها تركيا من روسيا، وأنها تحطمت قرب مدينة قهرمان مرعش بشرق البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية تركية إنه لم ينج أحد من أفراد طاقم الطائرة، الذي يتكون من 8 أفراد، هم 6 روس ومواطنان تركيان.

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