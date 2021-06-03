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"مدير تعليم سراة عبيدة" يُكَرّم القيادات التعليمية والإدارية

لجهودهم الكبيرة خلال العام الاستثنائي 1442هـ

كرّم مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، القيادات التعليمية والإدارية بالإدارة ومكتب التعليم بالفرشة؛ نظير الجهود التي بذلت خلال العام الدراسي الاستثنائي ١٤٤٢هـ.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمه مكتب مدير التعليم على مسرح الإدارة، بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات وقسم الإعلام والاتصال وقسم النشاط الطلابي، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية، وعن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات)، والقيادات التعليمية والإدارية.

وقال "العلكمي" في كلمته التي ألقاها في حفل التكريم المُعَد بهذه المناسبة: أقدر الجهد الكبير الذي بُذل من جميع القيادات التعليمية والإدارية وفِرَق العمل معهم، والدور الكبير الذي قمتم به جميعًا في عملية المتابعة والإشراف الميداني وعن بُعد، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لخدمة الميدان التعليمي عبر المشروع الوطني الكبير "منصة مدرستي".

وأكد "العلكمي" أن هذا التكريم أتى بعد عام دراسي استثنائي حافل بالجد والاجتهاد والعطاء والمتابعة من قِبَل القيادات التعليمية والإدارية وفِرَق العمل معهم، والتي كانت على قدر كبير من المسؤولية في الإشراف والمتابعة الميدانية، وكذلك عن بُعد، وعلى مدار الساعة لجميع المدارس "بنين وبنات"؛ لتؤتي هذه الجهود ثمارها عبر النجاح الباهر في إيصال الرسالة التعليمية عن بُعد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ظل ظروف استثنائية عالمية تمثلت في جائحة كورونا.

وفي ختام الحفل سلّم "العلكمي" شهادات الشكر والتقدير للمكرمين، راجيًا من الله التوفيق والسداد للجميع وأن يستمر العطاء والإخلاص والتميز في خدمة هذا الوطن المعطاء.

مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مدير تعليم سراة عبيدة" يُكَرّم القيادات التعليمية والإدارية
سبق

كرّم مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، القيادات التعليمية والإدارية بالإدارة ومكتب التعليم بالفرشة؛ نظير الجهود التي بذلت خلال العام الدراسي الاستثنائي ١٤٤٢هـ.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمه مكتب مدير التعليم على مسرح الإدارة، بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات وقسم الإعلام والاتصال وقسم النشاط الطلابي، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية، وعن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات)، والقيادات التعليمية والإدارية.

وقال "العلكمي" في كلمته التي ألقاها في حفل التكريم المُعَد بهذه المناسبة: أقدر الجهد الكبير الذي بُذل من جميع القيادات التعليمية والإدارية وفِرَق العمل معهم، والدور الكبير الذي قمتم به جميعًا في عملية المتابعة والإشراف الميداني وعن بُعد، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لخدمة الميدان التعليمي عبر المشروع الوطني الكبير "منصة مدرستي".

وأكد "العلكمي" أن هذا التكريم أتى بعد عام دراسي استثنائي حافل بالجد والاجتهاد والعطاء والمتابعة من قِبَل القيادات التعليمية والإدارية وفِرَق العمل معهم، والتي كانت على قدر كبير من المسؤولية في الإشراف والمتابعة الميدانية، وكذلك عن بُعد، وعلى مدار الساعة لجميع المدارس "بنين وبنات"؛ لتؤتي هذه الجهود ثمارها عبر النجاح الباهر في إيصال الرسالة التعليمية عن بُعد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ظل ظروف استثنائية عالمية تمثلت في جائحة كورونا.

وفي ختام الحفل سلّم "العلكمي" شهادات الشكر والتقدير للمكرمين، راجيًا من الله التوفيق والسداد للجميع وأن يستمر العطاء والإخلاص والتميز في خدمة هذا الوطن المعطاء.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
01:47 PM

"مدير تعليم سراة عبيدة" يُكَرّم القيادات التعليمية والإدارية

لجهودهم الكبيرة خلال العام الاستثنائي 1442هـ

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علي حفول - سراة عبيدة
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كرّم مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، القيادات التعليمية والإدارية بالإدارة ومكتب التعليم بالفرشة؛ نظير الجهود التي بذلت خلال العام الدراسي الاستثنائي ١٤٤٢هـ.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمه مكتب مدير التعليم على مسرح الإدارة، بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات وقسم الإعلام والاتصال وقسم النشاط الطلابي، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية، وعن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات)، والقيادات التعليمية والإدارية.

وقال "العلكمي" في كلمته التي ألقاها في حفل التكريم المُعَد بهذه المناسبة: أقدر الجهد الكبير الذي بُذل من جميع القيادات التعليمية والإدارية وفِرَق العمل معهم، والدور الكبير الذي قمتم به جميعًا في عملية المتابعة والإشراف الميداني وعن بُعد، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لخدمة الميدان التعليمي عبر المشروع الوطني الكبير "منصة مدرستي".

وأكد "العلكمي" أن هذا التكريم أتى بعد عام دراسي استثنائي حافل بالجد والاجتهاد والعطاء والمتابعة من قِبَل القيادات التعليمية والإدارية وفِرَق العمل معهم، والتي كانت على قدر كبير من المسؤولية في الإشراف والمتابعة الميدانية، وكذلك عن بُعد، وعلى مدار الساعة لجميع المدارس "بنين وبنات"؛ لتؤتي هذه الجهود ثمارها عبر النجاح الباهر في إيصال الرسالة التعليمية عن بُعد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ظل ظروف استثنائية عالمية تمثلت في جائحة كورونا.

وفي ختام الحفل سلّم "العلكمي" شهادات الشكر والتقدير للمكرمين، راجيًا من الله التوفيق والسداد للجميع وأن يستمر العطاء والإخلاص والتميز في خدمة هذا الوطن المعطاء.

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