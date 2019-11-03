شاهد "قائمة 50" المدن المذهلة للشباب في العالم واحدة منها عربية فقط

كشف موقع "بيج ترافيل" قائمة بأكثر مدن العالم جاذبية للسياحة الشبابية، وحلت بالمركز الأول مدينة ميامي الأميركية، ثم باريس بالمركز الثاني، ودينفر بالمركز الثالث.

وتوصّل الموقع إلى تلك القائمة عبر مسح استطلع فيه آراء آلاف الشباب من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، البالغ عددهم مليوني ونصف المليون مستخدم.

كما راعى الباحثون في استقصاءاتهم السابقة عدد المطاعم الرومانسية وأماكن اللقاءات والأنشطة المحفزة للسياح في كل مكان.

واعتلت ميامي صدارة الترتيب بفضل جمعها عدة عوامل منها: الحياة النابضة بالحياة، ثقافة الحفلات الرائعة واشتمالها على بعض من أكثر المناظر الرومانسية في الولايات المتحدة الأميركية، فيما حلت باريس في المركز الثاني بفضل تميزها على صعيد الطعام ومشاهدها المدهشة، وحلت دينفر بالمركز الثالث بعدما صنفها أخيراً باعتبارها أكثر المدن نشاطاً في الولايات المتحدة، ثم حلت عاصمة الدنمارك كوبنهاغن بالمركز الرابع، ثم كيب تاون خامسة، وجاءت مدينة دبي في المركز 35 في القائمة.

وجاءت القائمة كاملة كما يلي:

1- ميامي – الولايات المتحدة

2- باريس – فرنسا

3- دينفر – الولايات المتحدة

4- كوبنهاغن – الدنمارك

5- كيب تاون – جنوب افريقيا

6- زيورخ – سويسرا

7- كاب داغد – فرنسا

8- دبلن – إيرلندا

9- ليفربول – المملكة المتحدة

10- لوس أنغلوس – الولايات المتحدة

11- ملبورن – أستراليا

12- برلين – ألمانيا

13- ريو دي جانيرو – البرازيل

14- نيويورك – الولايات المتحدة

15- بيونس آيريس – الأرجنتين

16- سياتل – الولايات المتحدة

17- إيبيزا – إسبانيا

18- أمستردام- هولندا

19- تورنتو – كندا

20- روما – إيطاليا

21- موسكو – روسيا

22- بروكسل – بلجيكا

23- ريكيافيك – آيسلندا

24- مانشستر – المملكة المتحدة

25- كامبريدج – المملكة المتحدة

26- أوكلاند – نيوزيلندا

27- هافانا – كوبا

28- بريسبان – أستراليا

29- ناشفيل – الولايات المتحدة

30- ساو باولو – البرازيل

31- غلاسكو – المملكة المتحدة

32- بالي – إندونيسيا

33- طوكيو – اليابان

34- أوستن – الولايات المتحدة

35- ليدز – المملكة المتحدة

36- دبي – الإمارات العربية المتحدة

37- شيانغ ماي – تايلاند

38- مدريد – إسبانيا



39- ميدلين – كولومبيا

40- أثينا – اليونان

41- فانكوفر – كندا

42- بورتلاند – الولايات المتحدة

43- كارلايل – المملكة المتحدة

44- مكسيكو سيتي

45- أغرا – الهند

46- تايبيه – تايوان

47- بودابست – المجر

48- لاس فيغاس – الولايات المتحدة

49- بريستول – المملكة المتحدة

50- دونغ غوان – الصين