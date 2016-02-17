النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواطنة تنجب 4 توائم في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك.. ولدان وبنتان

أجرى العملية 16 كادرًا ما بين استشاريين وأخصائيين وتمريض وعلاج تنفسي

أجرى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك عملية قيصرية لمواطنة حامل بـ4 توائم، ولدَيْن وبنتَيْن، في نهاية أسبوع حملها الحادي والثلاثين، بعد أن تلقت العناية الطبية والمتابعة المستمرة لها منذ بداية مراجعتها المستشفى.

وقد أجرى العملية فريق مكوَّن من 16 كادرًا طبيًّا ما بين استشاريين وأخصائيين وتمريض وقبالة وعلاج تنفسي. وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات، والحالة الصحية للأم وأطفالها التوائم جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال شهد خلال الشهر الماضي أكثر من 425 حالة ولادة ما بين الولادة الطبيعية والولادة بعمليات قيصرية.

تبوك مستشفى الولادة والأطفال توائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مواطنة تنجب 4 توائم في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك.. ولدان وبنتان
سبق

أجرى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك عملية قيصرية لمواطنة حامل بـ4 توائم، ولدَيْن وبنتَيْن، في نهاية أسبوع حملها الحادي والثلاثين، بعد أن تلقت العناية الطبية والمتابعة المستمرة لها منذ بداية مراجعتها المستشفى.

وقد أجرى العملية فريق مكوَّن من 16 كادرًا طبيًّا ما بين استشاريين وأخصائيين وتمريض وقبالة وعلاج تنفسي. وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات، والحالة الصحية للأم وأطفالها التوائم جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال شهد خلال الشهر الماضي أكثر من 425 حالة ولادة ما بين الولادة الطبيعية والولادة بعمليات قيصرية.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:19 PM

مواطنة تنجب 4 توائم في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك.. ولدان وبنتان

أجرى العملية 16 كادرًا ما بين استشاريين وأخصائيين وتمريض وعلاج تنفسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
1
2,892

أجرى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك عملية قيصرية لمواطنة حامل بـ4 توائم، ولدَيْن وبنتَيْن، في نهاية أسبوع حملها الحادي والثلاثين، بعد أن تلقت العناية الطبية والمتابعة المستمرة لها منذ بداية مراجعتها المستشفى.

وقد أجرى العملية فريق مكوَّن من 16 كادرًا طبيًّا ما بين استشاريين وأخصائيين وتمريض وقبالة وعلاج تنفسي. وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات، والحالة الصحية للأم وأطفالها التوائم جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال شهد خلال الشهر الماضي أكثر من 425 حالة ولادة ما بين الولادة الطبيعية والولادة بعمليات قيصرية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,055
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,175
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,136

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة