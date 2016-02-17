مواطنة تنجب 4 توائم في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك.. ولدان وبنتان

أجرى العملية 16 كادرًا ما بين استشاريين وأخصائيين وتمريض وعلاج تنفسي

أجرى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك عملية قيصرية لمواطنة حامل بـ4 توائم، ولدَيْن وبنتَيْن، في نهاية أسبوع حملها الحادي والثلاثين، بعد أن تلقت العناية الطبية والمتابعة المستمرة لها منذ بداية مراجعتها المستشفى.

وقد أجرى العملية فريق مكوَّن من 16 كادرًا طبيًّا ما بين استشاريين وأخصائيين وتمريض وقبالة وعلاج تنفسي. وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات، والحالة الصحية للأم وأطفالها التوائم جيدة ولله الحمد.



الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال شهد خلال الشهر الماضي أكثر من 425 حالة ولادة ما بين الولادة الطبيعية والولادة بعمليات قيصرية.