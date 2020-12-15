أمير الكويت من مجلس الأمة: الوقت لا يتسع لهدر الجهد في افتعال الأزمات والصراعات

قال: مسيرة وطننا تعاني مشكلات جسيمة الأمر الذي يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل

افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.

وقال الأمير في النطق السامي: «أذكركم بأنكم ستؤدون بعد قليل قسمكم الدستوري، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وهي أمانة ثقيلة في أعناقكم»، مضيفاً: «تدركون ما يجري في العالم ومنطقتنا من تطورات وتحديات جسيمة، فلم يعد هناك متسع من الوقت لهدر الجهد في افتعال الأزمات والصراعات، احرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبدالله السالم قدوة تجسد الإيمان بالنهج الديموقراطي».

وتابع وفق ما نقلته صحيفة "القبس": «إن مسيرة وطننا تعاني مشكلات جسيمة، الأمر الذي يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل يأتي بالحلول الناجعة حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة إلى التنمية المستدامة»، مضيفاً: «إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب تعاوناً فعالاً بين المجلس والحكومة وحزماً في تطبيق القانون وتطبيق الحوار الإيجابي وتجنب الفرقة والانقسام».

وأضاف: «على يقين راسخ بحرصكم جميعاً على تجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة والعمل كفريق واحد متكاتفين لتبقى كويتنا الغالية كعهدها موطن عز وأمان».

وينطلق الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الكويتي عقب فوز 50 نائباً بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر الجاري.

وعقب الجلسة الافتتاحية سيعقد المجلس جلسته الأولى التي من المقرر أن يختار فيها رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة، إلى جانب النظر في بند ما يستجد من أعمال.