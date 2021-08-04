النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الرياض": ترحيل 3.5 مليون مقرر دراسي إلى 1428 مدرسة ابتدائية

استعداداً للعام الدراسي المقبل.. مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم وذلك لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، تم تنفيذ خطة ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملاين ونصف مليون مقرر مدرسي لمكاتب التعليم لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية، يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبين "الغامدي" أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع مدارس التابعة للإدارة بوقت كاف قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم الرياض": ترحيل 3.5 مليون مقرر دراسي إلى 1428 مدرسة ابتدائية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم وذلك لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، تم تنفيذ خطة ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملاين ونصف مليون مقرر مدرسي لمكاتب التعليم لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية، يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبين "الغامدي" أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع مدارس التابعة للإدارة بوقت كاف قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
03:55 PM

"تعليم الرياض": ترحيل 3.5 مليون مقرر دراسي إلى 1428 مدرسة ابتدائية

استعداداً للعام الدراسي المقبل.. مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,858

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم وذلك لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، تم تنفيذ خطة ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملاين ونصف مليون مقرر مدرسي لمكاتب التعليم لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية، يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبين "الغامدي" أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع مدارس التابعة للإدارة بوقت كاف قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,255
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة