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أمير جازان يوجّه باستمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

سيتواجد ونائبه على رأس العمل للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة الخدمات

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة في الإمارة، بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

وشدد على أهمية الرقابة من قِبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والبلدية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وأكّد أمير المنطقة على الجهات الحكومية ذات العلاقة، توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوّارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد، مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية وتطبيق بروتوكولات وتعليمات التباعد الاجتماعي للعودة بحذر.

يُذكر أن أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سيتواجدان على رأس العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى؛ للإشراف على أعمال المرابطة، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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أمير جازان يوجّه باستمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى
سبق

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة في الإمارة، بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

وشدد على أهمية الرقابة من قِبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والبلدية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وأكّد أمير المنطقة على الجهات الحكومية ذات العلاقة، توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوّارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد، مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية وتطبيق بروتوكولات وتعليمات التباعد الاجتماعي للعودة بحذر.

يُذكر أن أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سيتواجدان على رأس العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى؛ للإشراف على أعمال المرابطة، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
09:42 AM

أمير جازان يوجّه باستمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

سيتواجد ونائبه على رأس العمل للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة في الإمارة، بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

وشدد على أهمية الرقابة من قِبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والبلدية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وأكّد أمير المنطقة على الجهات الحكومية ذات العلاقة، توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوّارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد، مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية وتطبيق بروتوكولات وتعليمات التباعد الاجتماعي للعودة بحذر.

يُذكر أن أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سيتواجدان على رأس العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى؛ للإشراف على أعمال المرابطة، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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