النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة .. بدء إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية

بعد صدور موافقة "تداول" على القواعد المعدّلة .. بالريال السعودي

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، السماح بإدراج الشركات الأجنبية، وذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية، على قواعد الإدراج المعدّلة التي تشتمل على الأحكام الخاصة بإدراج الشركات الأجنبية.

وستخضع الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المالية السعودية لنفس شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي تخضع لها الشركات السعودية المدرجة، وسيتم تداول أسهمها بالريال السعودي في السوق.

أكّد المدير التنفيذي لـ "تداول" المهندس خالد بن عبدالله الحصان؛ أهمية هذا الخطوة للسوق، وقال "يعكس إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية أهمية تحقيق التكامل بين الأسواق في المنطقة التي من شأنها تسهيل وصول المصدرين إلى مصادر تمويل جديدة وتمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية".

الجدير بالذكر أن "تداول" عملت مع هيئة السوق المالية، على تطوير أحكام ومتطلبات إدراج الشركات الأجنبية، وعقد اتفاقيات ثنائية مع أسواق المنطقة للربط بين السوق السعودية والأسواق الأخرى.

كما وقّعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"؛ شركة مملوكة بالكامل لـ "تداول"، اتفاقيتَي تعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وشركة البحرين للمقاصة؛ لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإدراج الشركات الأجنبية في السوق السعودية وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين.

السوق المالية السعودية تداول هيئة السوق المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لأول مرة .. بدء إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية
سبق

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، السماح بإدراج الشركات الأجنبية، وذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية، على قواعد الإدراج المعدّلة التي تشتمل على الأحكام الخاصة بإدراج الشركات الأجنبية.

وستخضع الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المالية السعودية لنفس شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي تخضع لها الشركات السعودية المدرجة، وسيتم تداول أسهمها بالريال السعودي في السوق.

أكّد المدير التنفيذي لـ "تداول" المهندس خالد بن عبدالله الحصان؛ أهمية هذا الخطوة للسوق، وقال "يعكس إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية أهمية تحقيق التكامل بين الأسواق في المنطقة التي من شأنها تسهيل وصول المصدرين إلى مصادر تمويل جديدة وتمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية".

الجدير بالذكر أن "تداول" عملت مع هيئة السوق المالية، على تطوير أحكام ومتطلبات إدراج الشركات الأجنبية، وعقد اتفاقيات ثنائية مع أسواق المنطقة للربط بين السوق السعودية والأسواق الأخرى.

كما وقّعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"؛ شركة مملوكة بالكامل لـ "تداول"، اتفاقيتَي تعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وشركة البحرين للمقاصة؛ لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإدراج الشركات الأجنبية في السوق السعودية وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
11:43 AM

لأول مرة .. بدء إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية

بعد صدور موافقة "تداول" على القواعد المعدّلة .. بالريال السعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,142

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، السماح بإدراج الشركات الأجنبية، وذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية، على قواعد الإدراج المعدّلة التي تشتمل على الأحكام الخاصة بإدراج الشركات الأجنبية.

وستخضع الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المالية السعودية لنفس شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي تخضع لها الشركات السعودية المدرجة، وسيتم تداول أسهمها بالريال السعودي في السوق.

أكّد المدير التنفيذي لـ "تداول" المهندس خالد بن عبدالله الحصان؛ أهمية هذا الخطوة للسوق، وقال "يعكس إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية أهمية تحقيق التكامل بين الأسواق في المنطقة التي من شأنها تسهيل وصول المصدرين إلى مصادر تمويل جديدة وتمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية".

الجدير بالذكر أن "تداول" عملت مع هيئة السوق المالية، على تطوير أحكام ومتطلبات إدراج الشركات الأجنبية، وعقد اتفاقيات ثنائية مع أسواق المنطقة للربط بين السوق السعودية والأسواق الأخرى.

كما وقّعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"؛ شركة مملوكة بالكامل لـ "تداول"، اتفاقيتَي تعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وشركة البحرين للمقاصة؛ لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإدراج الشركات الأجنبية في السوق السعودية وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,681
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,530
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,602
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,266

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة