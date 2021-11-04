النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات .. من بوابة أبها

نجح الفيصلي في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه بتغلبه على مضيفه أبها بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن في حين بقي رصيد أبها عند النقطة الـ10 في المركز الثالث عشر.

تقدم الفيصلي بوساطة الهولندي هشام فايق عند الدقيقة 20 بتصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء عجز الحارس عبدالعالي المحمدي عن التصدي لها لتعانق الشباك معلنة عن هدف المباراة الوحيد.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص المتاحة السانحة للتسجيل لتبقى النتيجة على حالها بفوز الفيصلي .

الفيصلي أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات .. من بوابة أبها
سبق

نجح الفيصلي في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه بتغلبه على مضيفه أبها بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن في حين بقي رصيد أبها عند النقطة الـ10 في المركز الثالث عشر.

تقدم الفيصلي بوساطة الهولندي هشام فايق عند الدقيقة 20 بتصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء عجز الحارس عبدالعالي المحمدي عن التصدي لها لتعانق الشباك معلنة عن هدف المباراة الوحيد.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص المتاحة السانحة للتسجيل لتبقى النتيجة على حالها بفوز الفيصلي .

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
08:25 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
12:06 AM

الفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات .. من بوابة أبها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
672

نجح الفيصلي في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه بتغلبه على مضيفه أبها بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن في حين بقي رصيد أبها عند النقطة الـ10 في المركز الثالث عشر.

تقدم الفيصلي بوساطة الهولندي هشام فايق عند الدقيقة 20 بتصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء عجز الحارس عبدالعالي المحمدي عن التصدي لها لتعانق الشباك معلنة عن هدف المباراة الوحيد.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص المتاحة السانحة للتسجيل لتبقى النتيجة على حالها بفوز الفيصلي .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,967
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,159

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة