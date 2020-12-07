شاهد.. مستحيل أن تغادر الجوف قبل زيارة هذا المعلم الأثري!

توصية لـ "تراث المملكة الحضاري" تعيدك إلى القرن الـ 3 الميلادي

أوصى حساب "تراث المملكة الحضاري" على "تويتر" مَن يقوم بزيارة الجوف؛ بضرورة زيارة معلمها الأثري الأبرز، "قلعة مارد".

وقال الحساب التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة: "مَن يقوم بزيارة الجوف، فإنه من المستحيل أن يغادرها دون أن يزور معلمها الأثري الأبرز.. قلعة مارد".

وتابع: "أقدم ذكر لقلعة مارد يعود إلى نحو القرن الثالث الميلادي عندما غزت ملكة تدمر زنوبيا دومة الجندل، وفيها قالت: "تمرّد مارد وعزّ الأبلق"، والمارد في اللغة صفة لكل شيء تمرد ويستعصي.