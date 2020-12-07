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شاهد.. مستحيل أن تغادر الجوف قبل زيارة هذا المعلم الأثري!

توصية لـ "تراث المملكة الحضاري" تعيدك إلى القرن الـ 3 الميلادي

أوصى حساب "تراث المملكة الحضاري" على "تويتر" مَن يقوم بزيارة الجوف؛ بضرورة زيارة معلمها الأثري الأبرز، "قلعة مارد".

وقال الحساب التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة: "مَن يقوم بزيارة الجوف، فإنه من المستحيل أن يغادرها دون أن يزور معلمها الأثري الأبرز.. قلعة مارد".

وتابع: "أقدم ذكر لقلعة مارد يعود إلى نحو القرن الثالث الميلادي عندما غزت ملكة تدمر زنوبيا دومة الجندل، وفيها قالت: "تمرّد مارد وعزّ الأبلق"، والمارد في اللغة صفة لكل شيء تمرد ويستعصي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مستحيل أن تغادر الجوف قبل زيارة هذا المعلم الأثري!
سبق

أوصى حساب "تراث المملكة الحضاري" على "تويتر" مَن يقوم بزيارة الجوف؛ بضرورة زيارة معلمها الأثري الأبرز، "قلعة مارد".

وقال الحساب التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة: "مَن يقوم بزيارة الجوف، فإنه من المستحيل أن يغادرها دون أن يزور معلمها الأثري الأبرز.. قلعة مارد".

وتابع: "أقدم ذكر لقلعة مارد يعود إلى نحو القرن الثالث الميلادي عندما غزت ملكة تدمر زنوبيا دومة الجندل، وفيها قالت: "تمرّد مارد وعزّ الأبلق"، والمارد في اللغة صفة لكل شيء تمرد ويستعصي.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
01:47 PM

شاهد.. مستحيل أن تغادر الجوف قبل زيارة هذا المعلم الأثري!

توصية لـ "تراث المملكة الحضاري" تعيدك إلى القرن الـ 3 الميلادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى حساب "تراث المملكة الحضاري" على "تويتر" مَن يقوم بزيارة الجوف؛ بضرورة زيارة معلمها الأثري الأبرز، "قلعة مارد".

وقال الحساب التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة: "مَن يقوم بزيارة الجوف، فإنه من المستحيل أن يغادرها دون أن يزور معلمها الأثري الأبرز.. قلعة مارد".

وتابع: "أقدم ذكر لقلعة مارد يعود إلى نحو القرن الثالث الميلادي عندما غزت ملكة تدمر زنوبيا دومة الجندل، وفيها قالت: "تمرّد مارد وعزّ الأبلق"، والمارد في اللغة صفة لكل شيء تمرد ويستعصي.

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