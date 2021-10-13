النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة محتملة في كوريا الشمالية

كينتانا" دعا إلى تخفيف العقوبات

حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان أوخيا كينتانا، اليوم "الأربعاء"، من أن فئات من شعب كوريا الشمالية تواجه خطر المجاعة مع تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق الذي فرضته البلاد في مواجهة الوباء.

ودعا "كينتانا" إلى تخفيف العقوبات الأممية المفروضة على البلاد بسبب برامجها النووية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن المقرر أن الكوريين الشماليين العاديين يكافحون يوميًّا من أجل تأمين حياة كريمة، والوضع الإنساني المتدهور قد يتحول إلى أزمة.

وتخضع الدولة الفقيرة لإغلاق محكم منذ مطلع السنة الماضية لحماية نفسها من الوباء في ظل معاناة الاقتصاد وتضاؤل المبادلات مع الصين، شريكها التجاري الرئيسي.

وأقرّ التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي في يونيو الماضي، بأن البلاد تواجه أزمة غذائية؛ ما دق ناقوس الخطر في بلد واجه فيه القطاع الزراعي على الدوام صعوبات في تأمين الغذاء للسكان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة محتملة في كوريا الشمالية
سبق

حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان أوخيا كينتانا، اليوم "الأربعاء"، من أن فئات من شعب كوريا الشمالية تواجه خطر المجاعة مع تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق الذي فرضته البلاد في مواجهة الوباء.

ودعا "كينتانا" إلى تخفيف العقوبات الأممية المفروضة على البلاد بسبب برامجها النووية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن المقرر أن الكوريين الشماليين العاديين يكافحون يوميًّا من أجل تأمين حياة كريمة، والوضع الإنساني المتدهور قد يتحول إلى أزمة.

وتخضع الدولة الفقيرة لإغلاق محكم منذ مطلع السنة الماضية لحماية نفسها من الوباء في ظل معاناة الاقتصاد وتضاؤل المبادلات مع الصين، شريكها التجاري الرئيسي.

وأقرّ التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي في يونيو الماضي، بأن البلاد تواجه أزمة غذائية؛ ما دق ناقوس الخطر في بلد واجه فيه القطاع الزراعي على الدوام صعوبات في تأمين الغذاء للسكان.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
04:29 PM

الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة محتملة في كوريا الشمالية

كينتانا" دعا إلى تخفيف العقوبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,503

حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان أوخيا كينتانا، اليوم "الأربعاء"، من أن فئات من شعب كوريا الشمالية تواجه خطر المجاعة مع تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق الذي فرضته البلاد في مواجهة الوباء.

ودعا "كينتانا" إلى تخفيف العقوبات الأممية المفروضة على البلاد بسبب برامجها النووية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن المقرر أن الكوريين الشماليين العاديين يكافحون يوميًّا من أجل تأمين حياة كريمة، والوضع الإنساني المتدهور قد يتحول إلى أزمة.

وتخضع الدولة الفقيرة لإغلاق محكم منذ مطلع السنة الماضية لحماية نفسها من الوباء في ظل معاناة الاقتصاد وتضاؤل المبادلات مع الصين، شريكها التجاري الرئيسي.

وأقرّ التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي في يونيو الماضي، بأن البلاد تواجه أزمة غذائية؛ ما دق ناقوس الخطر في بلد واجه فيه القطاع الزراعي على الدوام صعوبات في تأمين الغذاء للسكان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة