الهلال يواصل نزيف النقاط بسقوطه بفخ التعادل أمام الفيحاء

واصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف من أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة في لقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

بهذه النتيجة فرط الهلال بفرصة تضييق الخناق على ثلاثي المقدمة ليحافظ على مركزه الرابع بـ21 نقطة في حين أضاف الفيحاء نقطة لرصيده الذي أصبح 19 نقطة احتل من خلالها المركز الخامس.

سيطر فريق الهلال على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء وبدا واضحاً أن منافسه لا ينوي الضغط على لاعبي الخصم من أجل الاعتماد على الهجمات المرتدة حيث لم تسفر محاولات أصحاب الضيافة المتعددة عن إحداث أي تغيير على نتيجة الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي مطلع الشوط الثاني استشعر البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال الحرج فأجرى تبديلين دفعة واحدة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق بالدفع بيريرا وكويلار بدلاً من الثنائي محمد كنو والبيروفي كاريلو .

حاول فريق الهلال فيما تبقى من دقائق أن يغير لوحة عداد المباراة التي ظلت على حالها حتى صافرة النهاية رغم المحاولات المتكررة من لاعبيه للتسجيل إلا أنهم فشلوا في زيارة شباك حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.