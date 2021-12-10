النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال يواصل نزيف النقاط بسقوطه بفخ التعادل أمام الفيحاء

واصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف من أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة في لقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

بهذه النتيجة فرط الهلال بفرصة تضييق الخناق على ثلاثي المقدمة ليحافظ على مركزه الرابع بـ21 نقطة في حين أضاف الفيحاء نقطة لرصيده الذي أصبح 19 نقطة احتل من خلالها المركز الخامس.

سيطر فريق الهلال على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء وبدا واضحاً أن منافسه لا ينوي الضغط على لاعبي الخصم من أجل الاعتماد على الهجمات المرتدة حيث لم تسفر محاولات أصحاب الضيافة المتعددة عن إحداث أي تغيير على نتيجة الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي مطلع الشوط الثاني استشعر البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال الحرج فأجرى تبديلين دفعة واحدة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق بالدفع بيريرا وكويلار بدلاً من الثنائي محمد كنو والبيروفي كاريلو .

حاول فريق الهلال فيما تبقى من دقائق أن يغير لوحة عداد المباراة التي ظلت على حالها حتى صافرة النهاية رغم المحاولات المتكررة من لاعبيه للتسجيل إلا أنهم فشلوا في زيارة شباك حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

الهلال الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يواصل نزيف النقاط بسقوطه بفخ التعادل أمام الفيحاء
سبق

واصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف من أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة في لقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

بهذه النتيجة فرط الهلال بفرصة تضييق الخناق على ثلاثي المقدمة ليحافظ على مركزه الرابع بـ21 نقطة في حين أضاف الفيحاء نقطة لرصيده الذي أصبح 19 نقطة احتل من خلالها المركز الخامس.

سيطر فريق الهلال على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء وبدا واضحاً أن منافسه لا ينوي الضغط على لاعبي الخصم من أجل الاعتماد على الهجمات المرتدة حيث لم تسفر محاولات أصحاب الضيافة المتعددة عن إحداث أي تغيير على نتيجة الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي مطلع الشوط الثاني استشعر البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال الحرج فأجرى تبديلين دفعة واحدة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق بالدفع بيريرا وكويلار بدلاً من الثنائي محمد كنو والبيروفي كاريلو .

حاول فريق الهلال فيما تبقى من دقائق أن يغير لوحة عداد المباراة التي ظلت على حالها حتى صافرة النهاية رغم المحاولات المتكررة من لاعبيه للتسجيل إلا أنهم فشلوا في زيارة شباك حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
08:18 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
11:24 PM

الهلال يواصل نزيف النقاط بسقوطه بفخ التعادل أمام الفيحاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,637

واصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف من أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة في لقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

بهذه النتيجة فرط الهلال بفرصة تضييق الخناق على ثلاثي المقدمة ليحافظ على مركزه الرابع بـ21 نقطة في حين أضاف الفيحاء نقطة لرصيده الذي أصبح 19 نقطة احتل من خلالها المركز الخامس.

سيطر فريق الهلال على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء وبدا واضحاً أن منافسه لا ينوي الضغط على لاعبي الخصم من أجل الاعتماد على الهجمات المرتدة حيث لم تسفر محاولات أصحاب الضيافة المتعددة عن إحداث أي تغيير على نتيجة الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي مطلع الشوط الثاني استشعر البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال الحرج فأجرى تبديلين دفعة واحدة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق بالدفع بيريرا وكويلار بدلاً من الثنائي محمد كنو والبيروفي كاريلو .

حاول فريق الهلال فيما تبقى من دقائق أن يغير لوحة عداد المباراة التي ظلت على حالها حتى صافرة النهاية رغم المحاولات المتكررة من لاعبيه للتسجيل إلا أنهم فشلوا في زيارة شباك حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,401
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة