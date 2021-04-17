"الصحة": تسجيل 948 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 775 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أبريل 2021، تسجيل 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 404054 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 775 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 387795 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6810 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9449 والحالات الحرجة 1018 حالة.
"الصحة": تسجيل 948 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 775 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-04-17
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أبريل 2021، تسجيل 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 404054 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 775 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 387795 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6810 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9449 والحالات الحرجة 1018 حالة.
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
03:36 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
06:15 PM
"الصحة": تسجيل 948 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 775 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أبريل 2021، تسجيل 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 404054 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 775 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 387795 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6810 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9449 والحالات الحرجة 1018 حالة.