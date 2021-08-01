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موجة غبار تجتاح الأفلاج وتتسبب في حوادث مرورية بالعجلية

تُكثف الجهات الأمنية تواجدها لتنظيم حركة السير منذ الصباح الباكر

تشهد محافظة الأفلاج في هذه الأثناء، موجة غبار كثيفة، مصحوبة برياح نشطة انعدمت معها الرؤية الأفقية إلى مسافات متدنية، وخلّفت حوادث مرورية بالعجيلة.

وتسببت موجة الغبار الكثيفة التي اجتاحت المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، في وقوع عدد من الحوادث المرورية بمركز العجيلة (١٢٠كم جنوب الأفلاج)، بين شاحنات ومركبات مسافرين؛ فيما لم تقدر بعدُ أعداد الإصابات والأضرار التي خلّفتها تلك الحوادث.

وتُكثف الجهات الأمنية تواجدها لتنظيم حركة السير، فيما فرضت فِرَق أمن الطرق إجراءات احترازية بمنع مرور الشاحنات تفاديًا لوقوع المزيد من الحوادث؛ جراء موجة الغبار الكثيفة التي غطت سماء المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة غبار تجتاح الأفلاج وتتسبب في حوادث مرورية بالعجلية
سبق

تشهد محافظة الأفلاج في هذه الأثناء، موجة غبار كثيفة، مصحوبة برياح نشطة انعدمت معها الرؤية الأفقية إلى مسافات متدنية، وخلّفت حوادث مرورية بالعجيلة.

وتسببت موجة الغبار الكثيفة التي اجتاحت المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، في وقوع عدد من الحوادث المرورية بمركز العجيلة (١٢٠كم جنوب الأفلاج)، بين شاحنات ومركبات مسافرين؛ فيما لم تقدر بعدُ أعداد الإصابات والأضرار التي خلّفتها تلك الحوادث.

وتُكثف الجهات الأمنية تواجدها لتنظيم حركة السير، فيما فرضت فِرَق أمن الطرق إجراءات احترازية بمنع مرور الشاحنات تفاديًا لوقوع المزيد من الحوادث؛ جراء موجة الغبار الكثيفة التي غطت سماء المحافظة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
10:25 AM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
04:44 PM

موجة غبار تجتاح الأفلاج وتتسبب في حوادث مرورية بالعجلية

تُكثف الجهات الأمنية تواجدها لتنظيم حركة السير منذ الصباح الباكر

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,677

تشهد محافظة الأفلاج في هذه الأثناء، موجة غبار كثيفة، مصحوبة برياح نشطة انعدمت معها الرؤية الأفقية إلى مسافات متدنية، وخلّفت حوادث مرورية بالعجيلة.

وتسببت موجة الغبار الكثيفة التي اجتاحت المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، في وقوع عدد من الحوادث المرورية بمركز العجيلة (١٢٠كم جنوب الأفلاج)، بين شاحنات ومركبات مسافرين؛ فيما لم تقدر بعدُ أعداد الإصابات والأضرار التي خلّفتها تلك الحوادث.

وتُكثف الجهات الأمنية تواجدها لتنظيم حركة السير، فيما فرضت فِرَق أمن الطرق إجراءات احترازية بمنع مرور الشاحنات تفاديًا لوقوع المزيد من الحوادث؛ جراء موجة الغبار الكثيفة التي غطت سماء المحافظة.

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