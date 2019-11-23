القبض على ٤ شبان اعترضوا المركبات في تبوك

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في تبوك تمكنت من القبض على ٤ شبان؛ ظهروا في مقاطع فيديو متداوَلة وهم يعترضون ويضايقون المركبات في أحد الشوارع بالمنطقة.
ووفقًا للمعلومات، تمت إحالة الجناة للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في تبوك تمكنت من القبض على ٤ شبان؛ ظهروا في مقاطع فيديو متداوَلة وهم يعترضون ويضايقون المركبات في أحد الشوارع بالمنطقة.
ووفقًا للمعلومات، تمت إحالة الجناة للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية.اعتراض مركبات الجهات الأمنية النيابة العامة تبوك
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في تبوك تمكنت من القبض على ٤ شبان؛ ظهروا في مقاطع فيديو متداوَلة وهم يعترضون ويضايقون المركبات في أحد الشوارع بالمنطقة.
ووفقًا للمعلومات، تمت إحالة الجناة للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في تبوك تمكنت من القبض على ٤ شبان؛ ظهروا في مقاطع فيديو متداوَلة وهم يعترضون ويضايقون المركبات في أحد الشوارع بالمنطقة.
ووفقًا للمعلومات، تمت إحالة الجناة للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية.