النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغامدي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة حفر الباطن

صدر الأمر السامي الكريم، بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن، المقدم حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة "عقيد".

ويُعد "الغامدي" من الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله.

وعبّر "الغامدي" عن سعادته بهذه الترقية؛ مؤكدًا أنها تمثّل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الغامدي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة حفر الباطن
سبق

صدر الأمر السامي الكريم، بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن، المقدم حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة "عقيد".

ويُعد "الغامدي" من الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله.

وعبّر "الغامدي" عن سعادته بهذه الترقية؛ مؤكدًا أنها تمثّل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
06:58 PM

"الغامدي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة حفر الباطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
314

صدر الأمر السامي الكريم، بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن، المقدم حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة "عقيد".

ويُعد "الغامدي" من الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله.

وعبّر "الغامدي" عن سعادته بهذه الترقية؛ مؤكدًا أنها تمثّل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,795
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,308
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,853

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة