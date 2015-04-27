21 أغسطس.. نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال بين "الاتحاد" و"الرجاء" المغربي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن موعد نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذي من المقرر أن يجمع كلاً من "الاتحاد" السعودي و"الرجاء" المغربي.

وقال الاتحاد العربي في بيان صحافي: نهائي البطولة سيلعب يوم 21 أغسطس في المملكة المغربية.

وتأهل "الاتحاد" السعودي إلى المباراة النهائي على حساب "الشباب" السعودي، فيما وصل "الرجاء" المغربي إلى النهائي عبر بوابة "الإسماعيلي" المصري.