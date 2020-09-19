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شاهد.. الأمن يقبض على شابين تَسببا في سقوط امرأة على الأسفلت

متقدمة في السن وكانا قد أقدما على سرقة شنطتها.. وثّقتها كاميرات المراقبة

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض، نجحت في القبض على شابين أقدما على محاولة سرقة شنطة امرأة متقدمة في السن؛ مما أدى إلى سقوطها على الأسفلت.
وكانت كاميرات مراقبة قد وثّقت محاولة السرقة وسقوط المرأة؛ فيما نجحت الجهات الأمنية في القبض على الشابين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المرأة نجت من الحادثة ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأمن يقبض على شابين تَسببا في سقوط امرأة على الأسفلت
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض، نجحت في القبض على شابين أقدما على محاولة سرقة شنطة امرأة متقدمة في السن؛ مما أدى إلى سقوطها على الأسفلت.
وكانت كاميرات مراقبة قد وثّقت محاولة السرقة وسقوط المرأة؛ فيما نجحت الجهات الأمنية في القبض على الشابين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المرأة نجت من الحادثة ولله الحمد.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
10:33 AM

شاهد.. الأمن يقبض على شابين تَسببا في سقوط امرأة على الأسفلت

متقدمة في السن وكانا قد أقدما على سرقة شنطتها.. وثّقتها كاميرات المراقبة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
54
39,697

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض، نجحت في القبض على شابين أقدما على محاولة سرقة شنطة امرأة متقدمة في السن؛ مما أدى إلى سقوطها على الأسفلت.
وكانت كاميرات مراقبة قد وثّقت محاولة السرقة وسقوط المرأة؛ فيما نجحت الجهات الأمنية في القبض على الشابين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المرأة نجت من الحادثة ولله الحمد.

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