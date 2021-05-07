احتفل الدكتور علي إسماعيل علي مذكور، بتخرجه من جامعة جازان في تخصص طب الأسنان من كلية طب وجراحة الفم والأسنان.
وقد أهدى "مذكور" تخرجه لوالده ووالدته، معبرًا عن شكره لكافة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
"مذكور" يحتفل بتخرجه في "طب أسنان جازان"
احتفل الدكتور علي إسماعيل علي مذكور، بتخرجه من جامعة جازان في تخصص طب الأسنان من كلية طب وجراحة الفم والأسنان.
وقد أهدى "مذكور" تخرجه لوالده ووالدته، معبرًا عن شكره لكافة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
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"مذكور" يحتفل بتخرجه في "طب أسنان جازان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-07
احتفل الدكتور علي إسماعيل علي مذكور، بتخرجه من جامعة جازان في تخصص طب الأسنان من كلية طب وجراحة الفم والأسنان.
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
11:30 PM
"مذكور" يحتفل بتخرجه في "طب أسنان جازان"
احتفل الدكتور علي إسماعيل علي مذكور، بتخرجه من جامعة جازان في تخصص طب الأسنان من كلية طب وجراحة الفم والأسنان.
وقد أهدى "مذكور" تخرجه لوالده ووالدته، معبرًا عن شكره لكافة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
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