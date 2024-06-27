أعلن معهد الأمير خالد الفيصل عن بدء التقديم في برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال. ويهدف البرنامج إلى إعداد كفاءات مهنية متخصصة في مجال الاعتدال والأمن الفكري، وتطوير مهاراتهم المعرفية وفقاً للاتجاهات والممارسات العالمية الحديثة في محاربة التطرف والإرهاب فكرياً واجتماعياً وتقنياً بما يسهم في تعزيز جهود الجهات القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة في محاربة التطرف والإرهاب، وذلك وفقاً لتفاصيل البرنامج. ويتم القبول من خلال التقدم على البرنامج عبر بوابة القبول للموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بعد استيفاء شروط القبول العامة المنصوص عليها في المادة 13 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة بالإضافة إلى شروط القبول العامة للجامعة. ويشترط درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي السعودية، أو الأجنبية، وألا يقل التقدير المطلوب عن جيد، ويقبل جميع التخصصات، وبدون اختبار المفاضلة. ويتطلب القبول ألا يقل اختبار القدرات العامة للجامعيين عن درجة 50 كحد أدنى، واختبار اللغة الإنجليزية: مطلوب 400 توفل أو ما يعادله وللمزيد مراجعة موقع عمادة الدراسات العليا.

بدء التقديم في برنامج الماجستير في الاعتدال بمعهد خالد الفيصل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-27 أعلن معهد الأمير خالد الفيصل عن بدء التقديم في برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال.



ويهدف البرنامج إلى إعداد كفاءات مهنية متخصصة في مجال الاعتدال والأمن الفكري، وتطوير مهاراتهم المعرفية وفقاً للاتجاهات والممارسات العالمية الحديثة في محاربة التطرف والإرهاب فكرياً واجتماعياً وتقنياً بما يسهم في تعزيز جهود الجهات القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة في محاربة التطرف والإرهاب، وذلك وفقاً لتفاصيل البرنامج.



ويتم القبول من خلال التقدم على البرنامج عبر بوابة القبول للموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بعد استيفاء شروط القبول العامة المنصوص عليها في المادة 13 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة بالإضافة إلى شروط القبول العامة للجامعة.



ويشترط درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي السعودية، أو الأجنبية، وألا يقل التقدير المطلوب عن جيد، ويقبل جميع التخصصات، وبدون اختبار المفاضلة.



ويتطلب القبول ألا يقل اختبار القدرات العامة للجامعيين عن درجة 50 كحد أدنى، واختبار اللغة الإنجليزية: مطلوب 400 توفل أو ما يعادله وللمزيد مراجعة موقع عمادة الدراسات العليا.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 04:16 PM

بدء التقديم في برنامج الماجستير في الاعتدال بمعهد خالد الفيصل يهدف إلى إعداد كفاءات مهنية متخصصة في المجال





A A A





34 مشاركة

أعلن معهد الأمير خالد الفيصل عن بدء التقديم في برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال.



ويهدف البرنامج إلى إعداد كفاءات مهنية متخصصة في مجال الاعتدال والأمن الفكري، وتطوير مهاراتهم المعرفية وفقاً للاتجاهات والممارسات العالمية الحديثة في محاربة التطرف والإرهاب فكرياً واجتماعياً وتقنياً بما يسهم في تعزيز جهود الجهات القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة في محاربة التطرف والإرهاب، وذلك وفقاً لتفاصيل البرنامج.



ويتم القبول من خلال التقدم على البرنامج عبر بوابة القبول للموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بعد استيفاء شروط القبول العامة المنصوص عليها في المادة 13 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة بالإضافة إلى شروط القبول العامة للجامعة.



ويشترط درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي السعودية، أو الأجنبية، وألا يقل التقدير المطلوب عن جيد، ويقبل جميع التخصصات، وبدون اختبار المفاضلة.



ويتطلب القبول ألا يقل اختبار القدرات العامة للجامعيين عن درجة 50 كحد أدنى، واختبار اللغة الإنجليزية: مطلوب 400 توفل أو ما يعادله وللمزيد مراجعة موقع عمادة الدراسات العليا.