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"التعليم": أكثر من 51 مليون درس افتراضي متزامن في منصة مدرستي

قالت: منذ بداية الفصل الأول حتى الأسبوع العاشر.. تعكس حجم التفاعل

قالت وزارة التعليم إن أكثر من 51 مليون درس افتراضي متزامن في منصة مدرستي؛ منذ بدء الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع العاشر؛ تعكس حجم التفاعل المستمر بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الفصول الافتراضية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر: أكثر من 37 ألف ساعة بث فضائي ومباشر لـ #قنوات_عين من بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع العاشر.

وزارة التعليم منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": أكثر من 51 مليون درس افتراضي متزامن في منصة مدرستي
سبق

قالت وزارة التعليم إن أكثر من 51 مليون درس افتراضي متزامن في منصة مدرستي؛ منذ بدء الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع العاشر؛ تعكس حجم التفاعل المستمر بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الفصول الافتراضية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر: أكثر من 37 ألف ساعة بث فضائي ومباشر لـ #قنوات_عين من بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع العاشر.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
09:15 AM

"التعليم": أكثر من 51 مليون درس افتراضي متزامن في منصة مدرستي

قالت: منذ بداية الفصل الأول حتى الأسبوع العاشر.. تعكس حجم التفاعل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة التعليم إن أكثر من 51 مليون درس افتراضي متزامن في منصة مدرستي؛ منذ بدء الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع العاشر؛ تعكس حجم التفاعل المستمر بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الفصول الافتراضية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر: أكثر من 37 ألف ساعة بث فضائي ومباشر لـ #قنوات_عين من بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع العاشر.

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