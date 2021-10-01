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تدشين فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في مركز "ظلم"

بحضور الشيخ فيصل بن صقر الغنامي

دشن رئيس مركز ظلم ناصر بن سعد بن لؤي، فعالية حملة (مكارم الأخلاق) بمركز ظلم، وذلك بحضور رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فيصل بن صقر الغنامي.

الحملة التي تنفذ في مناطق المملكة كان قد دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتم إطلاق فعالياتها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ حيث فعلت الحملة في منطقة مكة المكرمة بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تدشين فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في مركز "ظلم"
سبق

دشن رئيس مركز ظلم ناصر بن سعد بن لؤي، فعالية حملة (مكارم الأخلاق) بمركز ظلم، وذلك بحضور رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فيصل بن صقر الغنامي.

الحملة التي تنفذ في مناطق المملكة كان قد دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتم إطلاق فعالياتها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ حيث فعلت الحملة في منطقة مكة المكرمة بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:18 PM

تدشين فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في مركز "ظلم"

بحضور الشيخ فيصل بن صقر الغنامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن رئيس مركز ظلم ناصر بن سعد بن لؤي، فعالية حملة (مكارم الأخلاق) بمركز ظلم، وذلك بحضور رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فيصل بن صقر الغنامي.

الحملة التي تنفذ في مناطق المملكة كان قد دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتم إطلاق فعالياتها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ حيث فعلت الحملة في منطقة مكة المكرمة بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

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