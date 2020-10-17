معهد الإدارة العامة ينفذ ورشة عمل خطته الاستراتيجية 2021-2023

تشمل عدداً من المبادرات والمشاريع الطموحة

نفّذ معهد الإدارة العامة الأسبوع الماضي ورشة عمل الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٣ حيث تم مراجعة ومناقشة عدد من المبادرات، والمشاريع الطموحة التي تعد نقلة نوعية مهمة في أنشطة ومسارات المعهد، وضمت الخطة ٥ ركائز أساسية هي بناء القدرات، وتطوير القيادات، وتقديم استشارات ودراسات مؤثرة، الاستدامة، والتميز في العمليات التشغيلية.



عقدت الورشة برئاسة مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وبحضور نواب المدير العام، ومديرو عموم الفروع، واعضاء فرق الركائز الاستراتيجية والإدارات المساندة.

وانطلقت فعاليات الورشة بكلمة افتتاحية لمدير عام المعهد، عقب ذلك تم عرض فيلم الاستراتيجية الجديدة، ثم تقديم عرض إدارة التخطيط للاستراتيجية، كما تم استعراض ركائز الاستراتيجية من قبل فرق عمل الركائز، وتمت مناقشتها من قبل الحضور من القيادات وذوي الاختصاص بالمعهد.