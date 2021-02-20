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بالفيديو .. شاهد ما فعله ثعبان على أحد الطرق بأستراليا

شاهدة: ظننتُ أن الشرطة أوقفتنا بسبب حادث سير

ظنت الأسترالية شيرلي سوليستيو أن شرطة المرور أوقفتها بسبب حادث على أحد الطرق بولاية كوينزلاند، لكنها فوجئت بمشهد غريب لثعبان ضخم يعبر الطريق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة صباح السبت الماضي على طريق شيوت هاربور في منتجع شاطئ إيرلي بولاية كوينزلاند شمالي شرق أستراليا، والتقطتها "شيرلي" بكاميرا هاتفها، وقامت ببثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن "شيرلي" أنها كانت مع ابنتها الصغيرة في طريقها إلى التسوق بمنطقة شاطئ إيرلي عندما أوقفتهم الشرطة فجأة في منتصف الطريق. قالت الأم وهي تشارك الفيديو على الإنترنت إنها اعتقدت في البداية أن هناك حادث سير، لكنها فوجئت بالمشهد أمامها.

ويُظهر الفيديو ثعبانًا ضخمًا، يبلغ طوله نحو 3 أمتار، يعبر الطريق. ومن الواضح أن الثعبان قد تناول وجبة كبيرة؛ إذ كان بطنه منتفخًا بشدة، وهو يزحف ببطء شديد عبر الطريق، فيما أوقفت الشرطة السيارات على الجانبَين حتى يعبر الثعبان في أمان. وبسرعة هبط الركاب، ووقفوا يلتقطون المشهد بكاميرات هواتفهم؛ ما تسبب بازدحام على الطريق.

قالت شيرلي: "لحسن الحظ أوقفوني في الصف الأمامي حتى أتمكن من التقاط هذه اللحظة".

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بالفيديو .. شاهد ما فعله ثعبان على أحد الطرق بأستراليا
سبق

ظنت الأسترالية شيرلي سوليستيو أن شرطة المرور أوقفتها بسبب حادث على أحد الطرق بولاية كوينزلاند، لكنها فوجئت بمشهد غريب لثعبان ضخم يعبر الطريق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة صباح السبت الماضي على طريق شيوت هاربور في منتجع شاطئ إيرلي بولاية كوينزلاند شمالي شرق أستراليا، والتقطتها "شيرلي" بكاميرا هاتفها، وقامت ببثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن "شيرلي" أنها كانت مع ابنتها الصغيرة في طريقها إلى التسوق بمنطقة شاطئ إيرلي عندما أوقفتهم الشرطة فجأة في منتصف الطريق. قالت الأم وهي تشارك الفيديو على الإنترنت إنها اعتقدت في البداية أن هناك حادث سير، لكنها فوجئت بالمشهد أمامها.

ويُظهر الفيديو ثعبانًا ضخمًا، يبلغ طوله نحو 3 أمتار، يعبر الطريق. ومن الواضح أن الثعبان قد تناول وجبة كبيرة؛ إذ كان بطنه منتفخًا بشدة، وهو يزحف ببطء شديد عبر الطريق، فيما أوقفت الشرطة السيارات على الجانبَين حتى يعبر الثعبان في أمان. وبسرعة هبط الركاب، ووقفوا يلتقطون المشهد بكاميرات هواتفهم؛ ما تسبب بازدحام على الطريق.

قالت شيرلي: "لحسن الحظ أوقفوني في الصف الأمامي حتى أتمكن من التقاط هذه اللحظة".

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
02:00 AM

بالفيديو .. شاهد ما فعله ثعبان على أحد الطرق بأستراليا

شاهدة: ظننتُ أن الشرطة أوقفتنا بسبب حادث سير

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
2,334

ظنت الأسترالية شيرلي سوليستيو أن شرطة المرور أوقفتها بسبب حادث على أحد الطرق بولاية كوينزلاند، لكنها فوجئت بمشهد غريب لثعبان ضخم يعبر الطريق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة صباح السبت الماضي على طريق شيوت هاربور في منتجع شاطئ إيرلي بولاية كوينزلاند شمالي شرق أستراليا، والتقطتها "شيرلي" بكاميرا هاتفها، وقامت ببثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن "شيرلي" أنها كانت مع ابنتها الصغيرة في طريقها إلى التسوق بمنطقة شاطئ إيرلي عندما أوقفتهم الشرطة فجأة في منتصف الطريق. قالت الأم وهي تشارك الفيديو على الإنترنت إنها اعتقدت في البداية أن هناك حادث سير، لكنها فوجئت بالمشهد أمامها.

ويُظهر الفيديو ثعبانًا ضخمًا، يبلغ طوله نحو 3 أمتار، يعبر الطريق. ومن الواضح أن الثعبان قد تناول وجبة كبيرة؛ إذ كان بطنه منتفخًا بشدة، وهو يزحف ببطء شديد عبر الطريق، فيما أوقفت الشرطة السيارات على الجانبَين حتى يعبر الثعبان في أمان. وبسرعة هبط الركاب، ووقفوا يلتقطون المشهد بكاميرات هواتفهم؛ ما تسبب بازدحام على الطريق.

قالت شيرلي: "لحسن الحظ أوقفوني في الصف الأمامي حتى أتمكن من التقاط هذه اللحظة".

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