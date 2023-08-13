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ترتيبات العام الدراسي بمكة.. 8853 عضوًا إداريًّا يباشرون العمل الأحد المقبل

مهام ميدانية في 1538 مدرسة.. تخطيط وتنظيم وتوفير وسائل السلامة والمرافق

رحّبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بعودة أعضاء الهيئة الإدارية إلى مدارسهم لمواصلة رسالتهم النبيلة والعمل في أشرف مهن الإنسانية وأسمى الرسالات.

ويباشر نحو 8853 من أعضاء الهيئة الإدارية في مدارس الإدارة العامة للتعليم في (مكة المكرمة والجموم، وبحرة، والكامل، ومدركة، وعسفان، واليمانية، والقفيف، والشعيبة)؛ وذلك يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441هـ، مهامهم الميدانية في أكثر من 1538 مدرسة لوضع الترتيبات النهائية للاستعداد للعام الدراسي والتخطيط والتنظيم، والتأكد من توفر وسائل السلامة وجاهزية مرافق المدارس ووصول الكتب الدراسية لها.

وتشمل مهامهم تنفيذ عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم، وإعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأعمال بين المعلمين والهيئة الإدارية وفق الدليل التنظيمي والإجرائي للمدارس والإشراف على تنظيم وتهيئة بيئة المدرسة ومرافقها ومتابعة اكتمال التجهيزات المدرسية، وكذلك التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المعتمدة في المباني التعليمية.

الإدارة العامة للتعليم مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترتيبات العام الدراسي بمكة.. 8853 عضوًا إداريًّا يباشرون العمل الأحد المقبل
سبق

رحّبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بعودة أعضاء الهيئة الإدارية إلى مدارسهم لمواصلة رسالتهم النبيلة والعمل في أشرف مهن الإنسانية وأسمى الرسالات.

ويباشر نحو 8853 من أعضاء الهيئة الإدارية في مدارس الإدارة العامة للتعليم في (مكة المكرمة والجموم، وبحرة، والكامل، ومدركة، وعسفان، واليمانية، والقفيف، والشعيبة)؛ وذلك يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441هـ، مهامهم الميدانية في أكثر من 1538 مدرسة لوضع الترتيبات النهائية للاستعداد للعام الدراسي والتخطيط والتنظيم، والتأكد من توفر وسائل السلامة وجاهزية مرافق المدارس ووصول الكتب الدراسية لها.

وتشمل مهامهم تنفيذ عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم، وإعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأعمال بين المعلمين والهيئة الإدارية وفق الدليل التنظيمي والإجرائي للمدارس والإشراف على تنظيم وتهيئة بيئة المدرسة ومرافقها ومتابعة اكتمال التجهيزات المدرسية، وكذلك التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المعتمدة في المباني التعليمية.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
09:56 AM

ترتيبات العام الدراسي بمكة.. 8853 عضوًا إداريًّا يباشرون العمل الأحد المقبل

مهام ميدانية في 1538 مدرسة.. تخطيط وتنظيم وتوفير وسائل السلامة والمرافق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,923

رحّبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بعودة أعضاء الهيئة الإدارية إلى مدارسهم لمواصلة رسالتهم النبيلة والعمل في أشرف مهن الإنسانية وأسمى الرسالات.

ويباشر نحو 8853 من أعضاء الهيئة الإدارية في مدارس الإدارة العامة للتعليم في (مكة المكرمة والجموم، وبحرة، والكامل، ومدركة، وعسفان، واليمانية، والقفيف، والشعيبة)؛ وذلك يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441هـ، مهامهم الميدانية في أكثر من 1538 مدرسة لوضع الترتيبات النهائية للاستعداد للعام الدراسي والتخطيط والتنظيم، والتأكد من توفر وسائل السلامة وجاهزية مرافق المدارس ووصول الكتب الدراسية لها.

وتشمل مهامهم تنفيذ عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم، وإعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأعمال بين المعلمين والهيئة الإدارية وفق الدليل التنظيمي والإجرائي للمدارس والإشراف على تنظيم وتهيئة بيئة المدرسة ومرافقها ومتابعة اكتمال التجهيزات المدرسية، وكذلك التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المعتمدة في المباني التعليمية.

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