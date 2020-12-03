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جولات "المهندسين" ترصد 300 مخالف وتسجل 30 مخالفةً على المنشآت

الهيئة تستهدف التأكد من الالتزام بنظام مزاولة المهن ولائحته التنفيذية

نفّذت الهيئة السعودية للمهندسين، جولات رقابيةً على مختلف المنشآت الهندسية؛ للتأكد من الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، ونتج عنها رصد 300 مخالف، ورفع 14 محضرًا، وتسجيل 30 مخالفة مهنية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الجهود الرقابية للهيئة تُواصل مساعيها في ضبط القطاع الهندسي، وتدعيم جودة المخرجات في القطاع من خلال الرصد والتفتيش والضبط من خلال فِرَق مختصة.

وذكر أن الهيئة أوقعت في جولاتها 300 مخالف لأنظمة المزاولة، كما رفعت 14 محضرًا لضبط مخالفات المنشآت، وسجلت 30 مخالفة مهنية.

وأوضح أن الهيئة من خلال إدارة الرقابة والتفتيش تضبط جودة ومخرجات العمل الهندسي في المملكة؛ وذلك عبر الجولات التفتيشية والرقابية والتأكد من التزام المكاتب والشركات الهندسية بالأنظمة والتعليمات الخاصة بمزاولة المهنة ومعاقبة المخالف منها.

وشدد "العبداللطيف" على دور المنشآت في الالتزام بالأنظمة واللوائح التي من شأنها الإسهام في ترسية دعائم القطاع الهندسي والمحافظة على مكتسباته.

وأشار إلى أن الهيئة ستوقع جميع الجزاءات بحق المخالفات التي ترصدها وفق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

الهيئة السعودية للمهندسين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جولات "المهندسين" ترصد 300 مخالف وتسجل 30 مخالفةً على المنشآت
سبق

نفّذت الهيئة السعودية للمهندسين، جولات رقابيةً على مختلف المنشآت الهندسية؛ للتأكد من الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، ونتج عنها رصد 300 مخالف، ورفع 14 محضرًا، وتسجيل 30 مخالفة مهنية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الجهود الرقابية للهيئة تُواصل مساعيها في ضبط القطاع الهندسي، وتدعيم جودة المخرجات في القطاع من خلال الرصد والتفتيش والضبط من خلال فِرَق مختصة.

وذكر أن الهيئة أوقعت في جولاتها 300 مخالف لأنظمة المزاولة، كما رفعت 14 محضرًا لضبط مخالفات المنشآت، وسجلت 30 مخالفة مهنية.

وأوضح أن الهيئة من خلال إدارة الرقابة والتفتيش تضبط جودة ومخرجات العمل الهندسي في المملكة؛ وذلك عبر الجولات التفتيشية والرقابية والتأكد من التزام المكاتب والشركات الهندسية بالأنظمة والتعليمات الخاصة بمزاولة المهنة ومعاقبة المخالف منها.

وشدد "العبداللطيف" على دور المنشآت في الالتزام بالأنظمة واللوائح التي من شأنها الإسهام في ترسية دعائم القطاع الهندسي والمحافظة على مكتسباته.

وأشار إلى أن الهيئة ستوقع جميع الجزاءات بحق المخالفات التي ترصدها وفق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
12:59 PM

جولات "المهندسين" ترصد 300 مخالف وتسجل 30 مخالفةً على المنشآت

الهيئة تستهدف التأكد من الالتزام بنظام مزاولة المهن ولائحته التنفيذية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الهيئة السعودية للمهندسين، جولات رقابيةً على مختلف المنشآت الهندسية؛ للتأكد من الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، ونتج عنها رصد 300 مخالف، ورفع 14 محضرًا، وتسجيل 30 مخالفة مهنية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الجهود الرقابية للهيئة تُواصل مساعيها في ضبط القطاع الهندسي، وتدعيم جودة المخرجات في القطاع من خلال الرصد والتفتيش والضبط من خلال فِرَق مختصة.

وذكر أن الهيئة أوقعت في جولاتها 300 مخالف لأنظمة المزاولة، كما رفعت 14 محضرًا لضبط مخالفات المنشآت، وسجلت 30 مخالفة مهنية.

وأوضح أن الهيئة من خلال إدارة الرقابة والتفتيش تضبط جودة ومخرجات العمل الهندسي في المملكة؛ وذلك عبر الجولات التفتيشية والرقابية والتأكد من التزام المكاتب والشركات الهندسية بالأنظمة والتعليمات الخاصة بمزاولة المهنة ومعاقبة المخالف منها.

وشدد "العبداللطيف" على دور المنشآت في الالتزام بالأنظمة واللوائح التي من شأنها الإسهام في ترسية دعائم القطاع الهندسي والمحافظة على مكتسباته.

وأشار إلى أن الهيئة ستوقع جميع الجزاءات بحق المخالفات التي ترصدها وفق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

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