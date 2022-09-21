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"الجبير": أكثر من 80 دولة أدانت الهجوم العدواني على معملي أرامكو

قال: تم تنفيذه بأسلحة إيرانية واستهدف العالم أجمع

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: إن الاعتداء على معملي "أرامكو" تم تنفيذه بأسلحة إيرانية، وأشار "الجبير" إلى أن أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الاعتداء على معملي "أرامكو" استهدف العالم أجمع ونحمّل إيران هذا الهجوم.

وقال "الجبير": لقد تم استهداف المملكة بـ260 صاروخاً بالستياً و150 طائرة مسيرة.

وقال "الجبير": لقد تم استهداف المملكة بـ260 صاروخاً بالستياً و150 طائرة مسيرة، وأضاف قائلاً: إن إيران تحاول استغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير": أكثر من 80 دولة أدانت الهجوم العدواني على معملي أرامكو
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: إن الاعتداء على معملي "أرامكو" تم تنفيذه بأسلحة إيرانية، وأشار "الجبير" إلى أن أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الاعتداء على معملي "أرامكو" استهدف العالم أجمع ونحمّل إيران هذا الهجوم.

وقال "الجبير": لقد تم استهداف المملكة بـ260 صاروخاً بالستياً و150 طائرة مسيرة.

وقال "الجبير": لقد تم استهداف المملكة بـ260 صاروخاً بالستياً و150 طائرة مسيرة، وأضاف قائلاً: إن إيران تحاول استغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
04:32 PM
اخر تعديل
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
05:17 PM

"الجبير": أكثر من 80 دولة أدانت الهجوم العدواني على معملي أرامكو

قال: تم تنفيذه بأسلحة إيرانية واستهدف العالم أجمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
1,419

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: إن الاعتداء على معملي "أرامكو" تم تنفيذه بأسلحة إيرانية، وأشار "الجبير" إلى أن أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الاعتداء على معملي "أرامكو" استهدف العالم أجمع ونحمّل إيران هذا الهجوم.

وقال "الجبير": لقد تم استهداف المملكة بـ260 صاروخاً بالستياً و150 طائرة مسيرة.

وقال "الجبير": لقد تم استهداف المملكة بـ260 صاروخاً بالستياً و150 طائرة مسيرة، وأضاف قائلاً: إن إيران تحاول استغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني.

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