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الجموع تؤدي صلاة الميت على "السديري" أمير نجران الأسبق

بحضور مفتي المملكة وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين

أدى المفتي العام للمملكة، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، صلاة الميت على عميد أسرة السديري، الأمير فهد بن خالد بن أحمد السديري، أمير منطقة نجران سابقًا، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

كما أدى الصلاة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وأبناء وأقارب الفقيد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأفراد عائلة السديري.

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الجموع تؤدي صلاة الميت على "السديري" أمير نجران الأسبق
سبق

أدى المفتي العام للمملكة، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، صلاة الميت على عميد أسرة السديري، الأمير فهد بن خالد بن أحمد السديري، أمير منطقة نجران سابقًا، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

كما أدى الصلاة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وأبناء وأقارب الفقيد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأفراد عائلة السديري.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
12:54 AM

الجموع تؤدي صلاة الميت على "السديري" أمير نجران الأسبق

بحضور مفتي المملكة وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين

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هادي آل كليب - الرياض
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أدى المفتي العام للمملكة، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، صلاة الميت على عميد أسرة السديري، الأمير فهد بن خالد بن أحمد السديري، أمير منطقة نجران سابقًا، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

كما أدى الصلاة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وأبناء وأقارب الفقيد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأفراد عائلة السديري.

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