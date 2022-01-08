"كليات الخليج" و"هيئة الصحفيين السعوديين" توقعان اتفاقية شراكة

لخدمة الوطن والمجتمع من خلال المشروعات والمبادرات

وقّعت كليات الخليج وهيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفر الباطن، اتفاقية شراكة وتعاون لتنفيذ عدد من المشروعات التدريبية والاستشارية لتنمية المهارات الإعلامية لأبناء وبنات المحافظة.

وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في خدمة الوطن والمجتمع من خلال المشروعات والمبادرات التي يتبناها الطرفان، والاستفادة من الكوادر البشرية والتنظيمية لتقديم كل ما يرتقي بالعمل الصحفي والمهني بالمحافظة.

وقع الاتفاقية وكيل الشؤون الأكاديمية، سلطان الحربي، ومدير فرع الهيئة بالمحافظة، سلمان الشمري.



