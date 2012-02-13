تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10 صباحًا.