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ترامب: لقاح "كوفيد-19" يمكن أن يوزع في شهر أكتوبر أو بعده بقليل

الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية 2020

رجّح الرئيس دونالد ترامب، أن يجهز اللقاح الأمريكي ضد "كوفيد-19" للتوزيع في شهر أكتوبر المقبل، أو بعده بقليل.

وقال: "الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020"؛ أي قبل أشهر مما توقعه مسؤول صحة حكومي أمريكي رفيع في وقت سابق من الأربعاء.

وأعلن مدير المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، أن "اللقاح يمكن طرحه على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل، أو بعد ذلك بقليل".

الرئيس دونالد ترامب اللقاح الأمريكي

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ترامب: لقاح "كوفيد-19" يمكن أن يوزع في شهر أكتوبر أو بعده بقليل
سبق

رجّح الرئيس دونالد ترامب، أن يجهز اللقاح الأمريكي ضد "كوفيد-19" للتوزيع في شهر أكتوبر المقبل، أو بعده بقليل.

وقال: "الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020"؛ أي قبل أشهر مما توقعه مسؤول صحة حكومي أمريكي رفيع في وقت سابق من الأربعاء.

وأعلن مدير المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، أن "اللقاح يمكن طرحه على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل، أو بعد ذلك بقليل".

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:58 AM

ترامب: لقاح "كوفيد-19" يمكن أن يوزع في شهر أكتوبر أو بعده بقليل

الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رجّح الرئيس دونالد ترامب، أن يجهز اللقاح الأمريكي ضد "كوفيد-19" للتوزيع في شهر أكتوبر المقبل، أو بعده بقليل.

وقال: "الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020"؛ أي قبل أشهر مما توقعه مسؤول صحة حكومي أمريكي رفيع في وقت سابق من الأربعاء.

وأعلن مدير المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، أن "اللقاح يمكن طرحه على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل، أو بعد ذلك بقليل".

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