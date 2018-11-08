وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله أمطار رعدية+ برد+ رياح هابطة على الشرقية والشمالية الشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم وحائل والرياض.. مع تمركز شدة (عدم الاستقرار) على القطاع الشرقي.. وغائم لغائم جزئياً على منطقة جازان، وشمالاً حتى الأجواء الجنوبية للمدينة، مع فرصة خلايا رعدية ممطرة.. والله أعلم.. اللهم اسقنا الغيث.

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم، أمطاراً رعدية وبرداً ورياحاً هابطة.

تشمل الرياض.. كراني: أمطار رعدية وبرد ورياح هابطة بهذه المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-08 توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم، أمطاراً رعدية وبرداً ورياحاً هابطة. وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله أمطار رعدية+ برد+ رياح هابطة على الشرقية والشمالية الشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم وحائل والرياض.. مع تمركز شدة (عدم الاستقرار) على القطاع الشرقي.. وغائم لغائم جزئياً على منطقة جازان، وشمالاً حتى الأجواء الجنوبية للمدينة، مع فرصة خلايا رعدية ممطرة.. والله أعلم.. اللهم اسقنا الغيث.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 09:23 AM

تشمل الرياض.. كراني: أمطار رعدية وبرد ورياح هابطة بهذه المناطق قال: تمركز عدم الاستقرار على القطاع الشرقي وخلايا ماطرة بجازان





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توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم، أمطاراً رعدية وبرداً ورياحاً هابطة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله أمطار رعدية+ برد+ رياح هابطة على الشرقية والشمالية الشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم وحائل والرياض.. مع تمركز شدة (عدم الاستقرار) على القطاع الشرقي.. وغائم لغائم جزئياً على منطقة جازان، وشمالاً حتى الأجواء الجنوبية للمدينة، مع فرصة خلايا رعدية ممطرة.. والله أعلم.. اللهم اسقنا الغيث.