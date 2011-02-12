شاهد صورة السلطان قابوس على "أغلى بندقية في العالم".. ما قصتها؟

تداول مواطنون من سلطنة عمان على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لبندقية نُحتت عليها صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، رحمه الله. وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشفت وسائل إعلام عمانية معلومات عن نوع وقيمة البندقية.

ومع ظهور الصور المتداولة، ذُكر أن هذه البندقية تُعد الأغلى من نوعها في العالم؛ حيث تصل قيمتها إلى 980 ألف دولار أمريكي، أي قرابة 375 ألف ريال عماني.

وينقل الموقع عن صحيفة "أثير" العمانية، أن "هذا النوع من البنادق تقوم بصنعه شركة سويدية تدعى "فو فابين" نسبة إلى مؤسسها "ڤيجو أولسون" الذي أسسها سنة 1977؛ حيث تقوم بصناعة هذا النوع من البنادق يدويًّا".

وتشير المعلومات إلى أن "هذه البنادق تُعد الأغلى في العالم، وتصل قيمتها بدون النحت إلى 820 ألف دولار أمريكي.

وتستقبل هذه الشركة عددًا محدودًا من الطلبات سنويًّا؛ حيث تقوم بصناعتها حسب رقم الطلب، ولا تبدأ في الطلب الذي بعده حتى انتهاء الطلب الأول.

وأفادت معلومات أخرى نقلتها الصحيفة، بأن "هذه البنادق صنع منها عدد قليل لأشخاص محددين أبرزهم السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ زايد، والملك كارل السادس عشر، والشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد".

وقامت الشركة نفسها بنشر صور البندقية وعليها صورة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور على حسابها الرسمي في "إنستغرام" قبل عامين، معزية في وفاته.

يُذكر أن الشركة لم توضّح على حسابها أي معلومات عن البندقية أو قيمتها ومتى تم صنعها أو تسليمها.