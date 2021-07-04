النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عكس الشائع عن أضرار ارتداء الكمامة أثناء الرياضة.. بحث جديد وهذه نتائجه

دراسة لـ"كليفلاند كلينيك" خضع لها أشخاص أصحاء متوسط أعمارهم 37 سنة

تحدثت دراسات عديدة عن أضرار ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؛ إلا أن بحثًا جديدًا أثبت عكس ذلك.

ووفق دراسة أجراها مستشفى "كليفلاند كلينيك"، تم اختبار تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؛ وذلك بإخضاع عدد من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومتوسط أعمارهم 37 سنة، للمشي حتى الإرهاق.

وتم تقسيم عينة الاختبار إلى ثلاث مجموعات وفقًا لقناع الوجه؛ حيث ارتدى الفريق الأول كمامة "إن 95"؛ بينما لَبِسَ الفريق الثاني قناعًا من القماش، ولم يكن الفريق الأخير مرتديًا أي قناع للوجه.

وبتقييم أوضاعهم بعد الاختبار، تَبَيّن للباحثين عدم ظهور أي مشاكل تتعلق بالسلامة أثناء التمرين مع ارتداء أي نوع من الكمامات، كما لم تظهر شاشات المراقبة ضربات قلب غير طبيعية، أو انخفاضًا خطيرًا في نسبة الأوكسجين.

وحسبما نقله موقع "يو بي آي" للأنباء؛ فإن السبب الرئيسي لتوقف المشاركين عن الجري، كان بسبب عدم ارتياحهم من ارتداء قناع الوجه.

وطبقًا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "جاما"؛ فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات في القلب أو الرئة، لم يشاركوا في البحث؛ حيث يتوجب عليهم استشارة طبيبهم قبل ممارسة الرياضة، سواء كان ذلك مع كمامة أو بدونها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
عكس الشائع عن أضرار ارتداء الكمامة أثناء الرياضة.. بحث جديد وهذه نتائجه
سبق

تحدثت دراسات عديدة عن أضرار ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؛ إلا أن بحثًا جديدًا أثبت عكس ذلك.

ووفق دراسة أجراها مستشفى "كليفلاند كلينيك"، تم اختبار تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؛ وذلك بإخضاع عدد من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومتوسط أعمارهم 37 سنة، للمشي حتى الإرهاق.

وتم تقسيم عينة الاختبار إلى ثلاث مجموعات وفقًا لقناع الوجه؛ حيث ارتدى الفريق الأول كمامة "إن 95"؛ بينما لَبِسَ الفريق الثاني قناعًا من القماش، ولم يكن الفريق الأخير مرتديًا أي قناع للوجه.

وبتقييم أوضاعهم بعد الاختبار، تَبَيّن للباحثين عدم ظهور أي مشاكل تتعلق بالسلامة أثناء التمرين مع ارتداء أي نوع من الكمامات، كما لم تظهر شاشات المراقبة ضربات قلب غير طبيعية، أو انخفاضًا خطيرًا في نسبة الأوكسجين.

وحسبما نقله موقع "يو بي آي" للأنباء؛ فإن السبب الرئيسي لتوقف المشاركين عن الجري، كان بسبب عدم ارتياحهم من ارتداء قناع الوجه.

وطبقًا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "جاما"؛ فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات في القلب أو الرئة، لم يشاركوا في البحث؛ حيث يتوجب عليهم استشارة طبيبهم قبل ممارسة الرياضة، سواء كان ذلك مع كمامة أو بدونها.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
09:51 AM

عكس الشائع عن أضرار ارتداء الكمامة أثناء الرياضة.. بحث جديد وهذه نتائجه

دراسة لـ"كليفلاند كلينيك" خضع لها أشخاص أصحاء متوسط أعمارهم 37 سنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
624

تحدثت دراسات عديدة عن أضرار ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؛ إلا أن بحثًا جديدًا أثبت عكس ذلك.

ووفق دراسة أجراها مستشفى "كليفلاند كلينيك"، تم اختبار تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؛ وذلك بإخضاع عدد من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومتوسط أعمارهم 37 سنة، للمشي حتى الإرهاق.

وتم تقسيم عينة الاختبار إلى ثلاث مجموعات وفقًا لقناع الوجه؛ حيث ارتدى الفريق الأول كمامة "إن 95"؛ بينما لَبِسَ الفريق الثاني قناعًا من القماش، ولم يكن الفريق الأخير مرتديًا أي قناع للوجه.

وبتقييم أوضاعهم بعد الاختبار، تَبَيّن للباحثين عدم ظهور أي مشاكل تتعلق بالسلامة أثناء التمرين مع ارتداء أي نوع من الكمامات، كما لم تظهر شاشات المراقبة ضربات قلب غير طبيعية، أو انخفاضًا خطيرًا في نسبة الأوكسجين.

وحسبما نقله موقع "يو بي آي" للأنباء؛ فإن السبب الرئيسي لتوقف المشاركين عن الجري، كان بسبب عدم ارتياحهم من ارتداء قناع الوجه.

وطبقًا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "جاما"؛ فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات في القلب أو الرئة، لم يشاركوا في البحث؛ حيث يتوجب عليهم استشارة طبيبهم قبل ممارسة الرياضة، سواء كان ذلك مع كمامة أو بدونها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,931
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,318
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,622
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,149

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة