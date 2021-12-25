إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف الفتح قبل مواجهة الهلال

أعلن نادي الفتح، أمس الجمعة إصابتين جديدتين في فريقه بفيروس "كورونا" قبل مواجهة الهلال في الجولة الـ14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم السبت، وذلك عقب اكتشاف 4 حالات في وقت سابق.



ونشر النادي تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها: "إصابتان جديدتان بفيروس كورونا (إيفان سانتيني وتوفيق بوحيمد)؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفريق إلى ٦ حالات.



وضمت قائمة الإصابات الكرواتي إيفان سانتيني، والسعودي توفيق بوحميد، إضافة إلى مروان سعدان، قاسم لاجامي، حسن الحبيب وصالح النشمي.



وسيغيب جميع اللاعبين الستة عن مواجهة الهلال حتى اكتمال شفائهم، والتأكد من سلبية مسحاتهم خلال الأيام القادمة.