"الأرصاد": رياح سطحية تَحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات 4 مناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كما تنشط الرياح السطحية التي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ خاصةً الأجزاء الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 42كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.