النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سلطان بن سلمان" يترأس اجتماع نادي الطيران السعودي

ناقش مع الأعضاء المشروعات المستقبلية في المناطق

ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة ناداي الطيران السعودي، عبر الاتصال المرئي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة النادي في دورته الأولى المنتخب حديثاً.

وفي بداية اللقاء، أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره للأعضاء السابقين على جهودهم الكبيرة في دعم النادي خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، مقدماً الشكر لرئيس هيئة الطيران المدني سابقا الأستاذ عبدالهادي المنصوري على جهوده في دعم النادي وتمكينه، والتهنئة لعبدالعزيز الدعيلج بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة.

وعبّر الأمير سلطان بن سلمان عن تهنئته للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الذي اختير نائباً لرئيس مجلس الإدارة، متمنياً لأعضاء المجلس المنتخبين التوفيق في خدمة النادي.

وخلال الاجتماع، شدد على أن هذا التكليف لأعضاء مجلس الإدارة يحتم عليهم العمل لتحقيق الصالح العام ودفع مسيرة النادي للأمام في ظل الطموحات التي يتعين على النادي النهوض بها والتحديات التي تواجه صناعة الطيران والنقل الجوي عموما، وازالة جميع العوائق التي تواجه الطيارين السعوديين وممارسي هواية الطيران ومعالجة أسباب ارتفاع أسعار الوقود وتوسعة حضائر وقوف الطائرات وصيانتها.

ونوه بما يحظى به نادي الطيران السعودي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي شرّف النادي بزيارة في يوم الخميس 22 ربيع الأول 1427هـ الموافق20 أبريل 2006م، حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، رعى خلالها حفل وضع حجر الأساس لمشروع مدرسة تعليم الطيران.

وحث أعضاء المجلس بالعمل مع الإدارة التنفيذية في النادي لاستكمال مشاريع التوسع الجغرافي للنادي في مناطق المدينة المنورة، القصيم، الجبيل، عسير والجوف، واستئناف ورش العمل والمحاضرات التثقيفية والتعليمية واستقطاب المتحدثين المحليين والعالمين واستثمار التقنيات الحديثة ليمارس النادي مهامه ورسالته السامية.

واستعرض مع أعضاء المجلس الإنجازات التي تحققت في عام 2020 ومن بينها إقامة معرض الطيران الخامس، وتقديم خدمات التدريب والدراسات الأرضية، وخدمة صيانة الطائرات، واقامة اختبارات كفاءة اللغة الإنجليزية للطيارين، واستضافة الجمعيات الخيرية في مقر النادي بمطار الثمامة بالرياض، كما استعرض الحضور ما تحقق من تطور في تشغيل مطار الثمامة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للطيران، والتقدم الحاصل في إنجاز مخططات مطار المندسة في منطقة المدينة المنورة، وكذلك تطوير خدمات الإيواء والخدمات المساندة وانشاء اكاديمية للتدريب على الطيران الخفيف واستثمار مطار الثمامة بالرياض لزيادة الموارد المالية للنادي بما يمكنه من تقديم خدمات عالية المستوى.

ويهدف نادي الطيران السعودي إلى تهيئة وتشجيع ممارسة أنشطة الطيران العام والرياضي ذات العالقة بأعلى مستويات الجودة ومعايير السالمة، والمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع الطيران العام والرياضي بالمملكة، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات الطيران المحلية والدولية.

ويضم مجلس إدارة النادي المنتخب كلاً من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسا، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائبا للرئيس، وعضوية الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عايد بن عضيب القاسمي، فارس بن محمد منير، د. علاء بن عبدالحميد ناجي، فيصل بن صالح القريشي، ومحمد بن سعد الناصر وسليمان بن صالح المحيميدي ممثلين للهيئة العامة للطيران المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سلطان بن سلمان" يترأس اجتماع نادي الطيران السعودي
سبق

ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة ناداي الطيران السعودي، عبر الاتصال المرئي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة النادي في دورته الأولى المنتخب حديثاً.

وفي بداية اللقاء، أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره للأعضاء السابقين على جهودهم الكبيرة في دعم النادي خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، مقدماً الشكر لرئيس هيئة الطيران المدني سابقا الأستاذ عبدالهادي المنصوري على جهوده في دعم النادي وتمكينه، والتهنئة لعبدالعزيز الدعيلج بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة.

وعبّر الأمير سلطان بن سلمان عن تهنئته للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الذي اختير نائباً لرئيس مجلس الإدارة، متمنياً لأعضاء المجلس المنتخبين التوفيق في خدمة النادي.

وخلال الاجتماع، شدد على أن هذا التكليف لأعضاء مجلس الإدارة يحتم عليهم العمل لتحقيق الصالح العام ودفع مسيرة النادي للأمام في ظل الطموحات التي يتعين على النادي النهوض بها والتحديات التي تواجه صناعة الطيران والنقل الجوي عموما، وازالة جميع العوائق التي تواجه الطيارين السعوديين وممارسي هواية الطيران ومعالجة أسباب ارتفاع أسعار الوقود وتوسعة حضائر وقوف الطائرات وصيانتها.

ونوه بما يحظى به نادي الطيران السعودي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي شرّف النادي بزيارة في يوم الخميس 22 ربيع الأول 1427هـ الموافق20 أبريل 2006م، حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، رعى خلالها حفل وضع حجر الأساس لمشروع مدرسة تعليم الطيران.

وحث أعضاء المجلس بالعمل مع الإدارة التنفيذية في النادي لاستكمال مشاريع التوسع الجغرافي للنادي في مناطق المدينة المنورة، القصيم، الجبيل، عسير والجوف، واستئناف ورش العمل والمحاضرات التثقيفية والتعليمية واستقطاب المتحدثين المحليين والعالمين واستثمار التقنيات الحديثة ليمارس النادي مهامه ورسالته السامية.

واستعرض مع أعضاء المجلس الإنجازات التي تحققت في عام 2020 ومن بينها إقامة معرض الطيران الخامس، وتقديم خدمات التدريب والدراسات الأرضية، وخدمة صيانة الطائرات، واقامة اختبارات كفاءة اللغة الإنجليزية للطيارين، واستضافة الجمعيات الخيرية في مقر النادي بمطار الثمامة بالرياض، كما استعرض الحضور ما تحقق من تطور في تشغيل مطار الثمامة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للطيران، والتقدم الحاصل في إنجاز مخططات مطار المندسة في منطقة المدينة المنورة، وكذلك تطوير خدمات الإيواء والخدمات المساندة وانشاء اكاديمية للتدريب على الطيران الخفيف واستثمار مطار الثمامة بالرياض لزيادة الموارد المالية للنادي بما يمكنه من تقديم خدمات عالية المستوى.

ويهدف نادي الطيران السعودي إلى تهيئة وتشجيع ممارسة أنشطة الطيران العام والرياضي ذات العالقة بأعلى مستويات الجودة ومعايير السالمة، والمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع الطيران العام والرياضي بالمملكة، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات الطيران المحلية والدولية.

ويضم مجلس إدارة النادي المنتخب كلاً من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسا، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائبا للرئيس، وعضوية الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عايد بن عضيب القاسمي، فارس بن محمد منير، د. علاء بن عبدالحميد ناجي، فيصل بن صالح القريشي، ومحمد بن سعد الناصر وسليمان بن صالح المحيميدي ممثلين للهيئة العامة للطيران المدني.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
02:15 PM

"سلطان بن سلمان" يترأس اجتماع نادي الطيران السعودي

ناقش مع الأعضاء المشروعات المستقبلية في المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
945

ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة ناداي الطيران السعودي، عبر الاتصال المرئي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة النادي في دورته الأولى المنتخب حديثاً.

وفي بداية اللقاء، أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره للأعضاء السابقين على جهودهم الكبيرة في دعم النادي خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، مقدماً الشكر لرئيس هيئة الطيران المدني سابقا الأستاذ عبدالهادي المنصوري على جهوده في دعم النادي وتمكينه، والتهنئة لعبدالعزيز الدعيلج بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة.

وعبّر الأمير سلطان بن سلمان عن تهنئته للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الذي اختير نائباً لرئيس مجلس الإدارة، متمنياً لأعضاء المجلس المنتخبين التوفيق في خدمة النادي.

وخلال الاجتماع، شدد على أن هذا التكليف لأعضاء مجلس الإدارة يحتم عليهم العمل لتحقيق الصالح العام ودفع مسيرة النادي للأمام في ظل الطموحات التي يتعين على النادي النهوض بها والتحديات التي تواجه صناعة الطيران والنقل الجوي عموما، وازالة جميع العوائق التي تواجه الطيارين السعوديين وممارسي هواية الطيران ومعالجة أسباب ارتفاع أسعار الوقود وتوسعة حضائر وقوف الطائرات وصيانتها.

ونوه بما يحظى به نادي الطيران السعودي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي شرّف النادي بزيارة في يوم الخميس 22 ربيع الأول 1427هـ الموافق20 أبريل 2006م، حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، رعى خلالها حفل وضع حجر الأساس لمشروع مدرسة تعليم الطيران.

وحث أعضاء المجلس بالعمل مع الإدارة التنفيذية في النادي لاستكمال مشاريع التوسع الجغرافي للنادي في مناطق المدينة المنورة، القصيم، الجبيل، عسير والجوف، واستئناف ورش العمل والمحاضرات التثقيفية والتعليمية واستقطاب المتحدثين المحليين والعالمين واستثمار التقنيات الحديثة ليمارس النادي مهامه ورسالته السامية.

واستعرض مع أعضاء المجلس الإنجازات التي تحققت في عام 2020 ومن بينها إقامة معرض الطيران الخامس، وتقديم خدمات التدريب والدراسات الأرضية، وخدمة صيانة الطائرات، واقامة اختبارات كفاءة اللغة الإنجليزية للطيارين، واستضافة الجمعيات الخيرية في مقر النادي بمطار الثمامة بالرياض، كما استعرض الحضور ما تحقق من تطور في تشغيل مطار الثمامة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للطيران، والتقدم الحاصل في إنجاز مخططات مطار المندسة في منطقة المدينة المنورة، وكذلك تطوير خدمات الإيواء والخدمات المساندة وانشاء اكاديمية للتدريب على الطيران الخفيف واستثمار مطار الثمامة بالرياض لزيادة الموارد المالية للنادي بما يمكنه من تقديم خدمات عالية المستوى.

ويهدف نادي الطيران السعودي إلى تهيئة وتشجيع ممارسة أنشطة الطيران العام والرياضي ذات العالقة بأعلى مستويات الجودة ومعايير السالمة، والمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع الطيران العام والرياضي بالمملكة، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات الطيران المحلية والدولية.

ويضم مجلس إدارة النادي المنتخب كلاً من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسا، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائبا للرئيس، وعضوية الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عايد بن عضيب القاسمي، فارس بن محمد منير، د. علاء بن عبدالحميد ناجي، فيصل بن صالح القريشي، ومحمد بن سعد الناصر وسليمان بن صالح المحيميدي ممثلين للهيئة العامة للطيران المدني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,797

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة