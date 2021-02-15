تونس تسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.
سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.
سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.
سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.