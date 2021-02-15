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تونس تسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 223,244 والوفيات 7544 شخصًا

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.

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تونس تسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
01:35 AM

تونس تسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 223,244 والوفيات 7544 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.

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