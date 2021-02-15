تونس تسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 223,244 والوفيات 7544 شخصًا

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.

