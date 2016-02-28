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الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 28.285.544 والوفيات 508.949 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 72.996 إصابة مؤكدة و2.115 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.285.544 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 508.949 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 72.996 إصابة مؤكدة و2.115 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.285.544 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 508.949 حالة وفاة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
12:12 AM

الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 28.285.544 والوفيات 508.949 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 72.996 إصابة مؤكدة و2.115 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.285.544 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 508.949 حالة وفاة.

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