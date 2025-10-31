إطلاق النسخة الثانية لبرنامج احتضان المؤسسات الريادية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة

يركز على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي

للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وتوفير فرص وظيفية في سوق العمل، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي، تم إطلاق برنامج احتضان المؤسسات الريادية الاجتماعية في نسخته الثانية، الذي يرتكز على تأسيس ثلاثة جوانب رئيسة لكل مؤسسة، وهي: الأثر الاجتماعي، والاستدامة المالية، وبناء قدرات أبطال المؤسسات الناشئة، لقيادتها نحو النجاح في تحقيق رسالتها وأثرها.

ويهدف البرنامج الذي أطلقته مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، إلى احتضان أفكار ابتكارية تحل القضايا الاجتماعية ذات الاحتياج، وتحويلها الى مؤسسات ريادة اجتماعية، من خلال تقديم ورش تدريبية وتأهيلية لتطوير المشاريع والرواد في المجالين الاجتماعي والتجاري، إضافة إلى الدعم التوجيهي والاستشاري والمادي، في سبيل تأسيس مؤسسات اجتماعية مبتكرة ومستدامة.

ويمر البرنامج بخمس مراحل متسلسلة، وهي: تقديم المشاريع، والتقييم، والاختيار، وإطلاق حاضنة، تأسيس الشركات، ومن ثم التخرج، ومن ضمن المخرجات التي يسعى لها إنشاء مؤسسات تقدم منتجات وخدمات مبتكرة وتنافسية وذات أثر اجتماعي ومالي مستدام.

وحثت المؤسسة الجهات والأفراد أصحاب الأفكار الريادية إلى المسارعة في التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لمشروع "بادر"، علماً بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو الرابع من نوفمبر المقبل، وأطلقت النسخة الأولى من البرنامج، عددٌ من الشركات الريادية الاجتماعية في مجالات مختلفة، مثل: "توظيف الحكاية في النمو المعرفي للأطفال"، و"تصميم بيئات ترفيهية تعليمية جاذبة للأطفال"، إضافة إلى أفكار في مجال الوعي بالذات والفاعلية الشخصية.