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بدءًا من الغد.. هولندا تعلن فرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"

"مكافحة الأمراض": حتى 14 يناير المقبل لتفادي موجة خامسة من وباء "كورونا"

أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روتييه، اليوم فرض الإغلاق الشامل في البلاد بدءًا من الغد؛ وذلك على خلفية تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

وقال روتيه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغ، ومدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة جاب فان ديسل: "إن الإغلاق سيستمر على الأقل حتى 14 يناير المقبل. وإن هذا القرار يأتي سعيًا لتفادي موجة خامسة من الوباء".

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بدءًا من الغد.. هولندا تعلن فرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"
سبق

أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روتييه، اليوم فرض الإغلاق الشامل في البلاد بدءًا من الغد؛ وذلك على خلفية تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

وقال روتيه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغ، ومدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة جاب فان ديسل: "إن الإغلاق سيستمر على الأقل حتى 14 يناير المقبل. وإن هذا القرار يأتي سعيًا لتفادي موجة خامسة من الوباء".

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
11:46 PM

بدءًا من الغد.. هولندا تعلن فرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"

"مكافحة الأمراض": حتى 14 يناير المقبل لتفادي موجة خامسة من وباء "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أمستردام
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أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روتييه، اليوم فرض الإغلاق الشامل في البلاد بدءًا من الغد؛ وذلك على خلفية تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

وقال روتيه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغ، ومدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة جاب فان ديسل: "إن الإغلاق سيستمر على الأقل حتى 14 يناير المقبل. وإن هذا القرار يأتي سعيًا لتفادي موجة خامسة من الوباء".

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