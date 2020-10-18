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"سبق" تحصل على مقاطع فيديو للحظة حادث الانهيار في الخُبر

وثّق نجاة موظف بأعجوبة

حصلت "سبق" على مقطع فيديو لحظة حادثة الانهيار الذي وقع بأحد المواقع المحيطة بأحد الأبراج في محافظة الخبر.

ووقع الحادث صباح اليوم الأحد، حيث تم إنقاذ شخصين ونقلهما للمستشفى حتى وقت إعداد هذا الخبر، فيما لا تزال الجهات المعنية تباشر موقع الحدث.

وفي السياق ذاته، أظهر مقطع فيديو مرعب رصدته كاميرات المراقبة، نجاة موظف بأعجوبة كان في طريقه إلى مواقف برج الخبر بالمنطقة الشرقية، قبل ثوانٍ من سقوطها.

وأظهر المقطع، الموظف بعد نجاته بفضل الله، قبل آخر خطوة كان يخطوها إلى المواقف؛ حيث حدث الانهيار وبدأت السيارات في الطابق العلوي بالسقوط للأسفل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، الانهيار الجزئي في مواقف المبنى والذي تسبب في تضرر عدد من السيارات.

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، قد أكد أن حادث الانهيار الذي وقع في الخبر عبارة عن انهيار سقف مواقف مستقلة عن أحد الأبراج بمحافظة الخبر.

وقال "الشهراني": إنه "تم إنقاذ حالتين ونقلهما للمستشفى، فيما شاركت 6 فرق ومعدات ثقيلة ومركبات تدخل، وتم إعداد موقع للمفرزة الطبية".

وأضاف: أن "هناك عدد 2 مستشفى جاهزين لتلقي الإصابات إن وُجدت، فيما يجري البحث عن مصابين تحت الأنقاض إن وُجد، حيث تم إخلاء البرج الذي وقع فيه الانهيار، وجارٍ التعامل مع الجهات الحكومية لتظافر الجهود وفتح ملف للتحقيق".

عبدالله السالم الدمام قاسم الخبراني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تحصل على مقاطع فيديو للحظة حادث الانهيار في الخُبر
سبق

حصلت "سبق" على مقطع فيديو لحظة حادثة الانهيار الذي وقع بأحد المواقع المحيطة بأحد الأبراج في محافظة الخبر.

ووقع الحادث صباح اليوم الأحد، حيث تم إنقاذ شخصين ونقلهما للمستشفى حتى وقت إعداد هذا الخبر، فيما لا تزال الجهات المعنية تباشر موقع الحدث.

وفي السياق ذاته، أظهر مقطع فيديو مرعب رصدته كاميرات المراقبة، نجاة موظف بأعجوبة كان في طريقه إلى مواقف برج الخبر بالمنطقة الشرقية، قبل ثوانٍ من سقوطها.

وأظهر المقطع، الموظف بعد نجاته بفضل الله، قبل آخر خطوة كان يخطوها إلى المواقف؛ حيث حدث الانهيار وبدأت السيارات في الطابق العلوي بالسقوط للأسفل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، الانهيار الجزئي في مواقف المبنى والذي تسبب في تضرر عدد من السيارات.

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، قد أكد أن حادث الانهيار الذي وقع في الخبر عبارة عن انهيار سقف مواقف مستقلة عن أحد الأبراج بمحافظة الخبر.

وقال "الشهراني": إنه "تم إنقاذ حالتين ونقلهما للمستشفى، فيما شاركت 6 فرق ومعدات ثقيلة ومركبات تدخل، وتم إعداد موقع للمفرزة الطبية".

وأضاف: أن "هناك عدد 2 مستشفى جاهزين لتلقي الإصابات إن وُجدت، فيما يجري البحث عن مصابين تحت الأنقاض إن وُجد، حيث تم إخلاء البرج الذي وقع فيه الانهيار، وجارٍ التعامل مع الجهات الحكومية لتظافر الجهود وفتح ملف للتحقيق".

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
05:47 PM

"سبق" تحصل على مقاطع فيديو للحظة حادث الانهيار في الخُبر

وثّق نجاة موظف بأعجوبة

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مجموعة من المحررين - الدمام
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16,956

حصلت "سبق" على مقطع فيديو لحظة حادثة الانهيار الذي وقع بأحد المواقع المحيطة بأحد الأبراج في محافظة الخبر.

ووقع الحادث صباح اليوم الأحد، حيث تم إنقاذ شخصين ونقلهما للمستشفى حتى وقت إعداد هذا الخبر، فيما لا تزال الجهات المعنية تباشر موقع الحدث.

وفي السياق ذاته، أظهر مقطع فيديو مرعب رصدته كاميرات المراقبة، نجاة موظف بأعجوبة كان في طريقه إلى مواقف برج الخبر بالمنطقة الشرقية، قبل ثوانٍ من سقوطها.

وأظهر المقطع، الموظف بعد نجاته بفضل الله، قبل آخر خطوة كان يخطوها إلى المواقف؛ حيث حدث الانهيار وبدأت السيارات في الطابق العلوي بالسقوط للأسفل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، الانهيار الجزئي في مواقف المبنى والذي تسبب في تضرر عدد من السيارات.

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، قد أكد أن حادث الانهيار الذي وقع في الخبر عبارة عن انهيار سقف مواقف مستقلة عن أحد الأبراج بمحافظة الخبر.

وقال "الشهراني": إنه "تم إنقاذ حالتين ونقلهما للمستشفى، فيما شاركت 6 فرق ومعدات ثقيلة ومركبات تدخل، وتم إعداد موقع للمفرزة الطبية".

وأضاف: أن "هناك عدد 2 مستشفى جاهزين لتلقي الإصابات إن وُجدت، فيما يجري البحث عن مصابين تحت الأنقاض إن وُجد، حيث تم إخلاء البرج الذي وقع فيه الانهيار، وجارٍ التعامل مع الجهات الحكومية لتظافر الجهود وفتح ملف للتحقيق".

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