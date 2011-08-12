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حتى الآن.. 34 مليون رسالة هاتفية لتوعية الحجاج بأحكام المناسك

ترسّخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال في منطقة المشاعر المقدسة

بلغ عدد الرسائل التوعوية والإرشادية التي أرسلتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية منذ انطلاق موسم الحج حتى اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة للعام 1440هـ؛ "33.244.000" رسالة هاتفية نصية؛ وذلك لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال في منطقة المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة، عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج، في إطار رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، لاسيما ما يتصل بتوعية وإرشاد الحجاج.

وسيصل عدد الرسائل النصية التوعوية المرسلة منذ بداية موسم حج 1440هـ، وحتى نهاية موسم الحج؛ 50 مليون رسالة نصية توعوية، ضمن فعاليات الحملة التوعوية والإرشادية التي أطلقها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً تحت شعار "الحج دعوة ومنهج قويم".

يذكر أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة؛ تعتزم إرسال أكثر من 50 مليون رسالة، ونظمت أكثر من أربعة آلاف محاضرة توعوية خلال الأيام الماضية، إلى جانب أكثر من 50 ألف كلمة، ضمن البرامج والأنشطة التي وجّه بتنفيذها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440هـ.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى الآن.. 34 مليون رسالة هاتفية لتوعية الحجاج بأحكام المناسك
سبق

بلغ عدد الرسائل التوعوية والإرشادية التي أرسلتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية منذ انطلاق موسم الحج حتى اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة للعام 1440هـ؛ "33.244.000" رسالة هاتفية نصية؛ وذلك لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال في منطقة المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة، عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج، في إطار رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، لاسيما ما يتصل بتوعية وإرشاد الحجاج.

وسيصل عدد الرسائل النصية التوعوية المرسلة منذ بداية موسم حج 1440هـ، وحتى نهاية موسم الحج؛ 50 مليون رسالة نصية توعوية، ضمن فعاليات الحملة التوعوية والإرشادية التي أطلقها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً تحت شعار "الحج دعوة ومنهج قويم".

يذكر أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة؛ تعتزم إرسال أكثر من 50 مليون رسالة، ونظمت أكثر من أربعة آلاف محاضرة توعوية خلال الأيام الماضية، إلى جانب أكثر من 50 ألف كلمة، ضمن البرامج والأنشطة التي وجّه بتنفيذها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440هـ.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
06:01 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:53 PM

حتى الآن.. 34 مليون رسالة هاتفية لتوعية الحجاج بأحكام المناسك

ترسّخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال في منطقة المشاعر المقدسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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بلغ عدد الرسائل التوعوية والإرشادية التي أرسلتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية منذ انطلاق موسم الحج حتى اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة للعام 1440هـ؛ "33.244.000" رسالة هاتفية نصية؛ وذلك لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال في منطقة المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة، عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج، في إطار رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، لاسيما ما يتصل بتوعية وإرشاد الحجاج.

وسيصل عدد الرسائل النصية التوعوية المرسلة منذ بداية موسم حج 1440هـ، وحتى نهاية موسم الحج؛ 50 مليون رسالة نصية توعوية، ضمن فعاليات الحملة التوعوية والإرشادية التي أطلقها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً تحت شعار "الحج دعوة ومنهج قويم".

يذكر أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة؛ تعتزم إرسال أكثر من 50 مليون رسالة، ونظمت أكثر من أربعة آلاف محاضرة توعوية خلال الأيام الماضية، إلى جانب أكثر من 50 ألف كلمة، ضمن البرامج والأنشطة التي وجّه بتنفيذها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440هـ.

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