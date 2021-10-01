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محافظ صامطة يعزي في وفاة الشيخ "مدخلي"

توفي بعد معاناته مع المرض

قدم محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، التعازي والمواساة لأسرة الشيخ محمد يحيى دوم مدخلي أحد أعيان ووجهاء محافظة صامطة ومدير وحدة كهرباء الدرب سابقاً والذي توفي بعد معاناته مع المرض.

وأعرب "زعلة" خلال زيارته لأسرة الفقيد بمنزلهم بمحافظة صامطة عن أحر تعازيه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

ومن جانبه عبر أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته لهم وحضوره لمنزلهم، بما كان له الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء، ولا يريه مكروهاً في عزيز.

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محافظ صامطة يعزي في وفاة الشيخ "مدخلي"
سبق

قدم محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، التعازي والمواساة لأسرة الشيخ محمد يحيى دوم مدخلي أحد أعيان ووجهاء محافظة صامطة ومدير وحدة كهرباء الدرب سابقاً والذي توفي بعد معاناته مع المرض.

وأعرب "زعلة" خلال زيارته لأسرة الفقيد بمنزلهم بمحافظة صامطة عن أحر تعازيه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

ومن جانبه عبر أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته لهم وحضوره لمنزلهم، بما كان له الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء، ولا يريه مكروهاً في عزيز.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
10:33 PM

محافظ صامطة يعزي في وفاة الشيخ "مدخلي"

توفي بعد معاناته مع المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قدم محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، التعازي والمواساة لأسرة الشيخ محمد يحيى دوم مدخلي أحد أعيان ووجهاء محافظة صامطة ومدير وحدة كهرباء الدرب سابقاً والذي توفي بعد معاناته مع المرض.

وأعرب "زعلة" خلال زيارته لأسرة الفقيد بمنزلهم بمحافظة صامطة عن أحر تعازيه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

ومن جانبه عبر أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته لهم وحضوره لمنزلهم، بما كان له الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء، ولا يريه مكروهاً في عزيز.

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