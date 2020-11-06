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"جو بايدن" مغرداً: سنفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

اقتربت ساعة الحسم

غرد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على موقع التواصل قبل قليل قائلاً: سنفوز في الانتخابات.
وكانت الإحصاءات أظهرت أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد ترامب.
وأفاد مركز إديسون للأبحاث وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، صباح اليوم الجمعة بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتًا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدًا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن آلاف بطاقات الاقتراع لا تزال تنتظر الإحصاء، وكثيرًا منها في المقاطعات التي أبدت دعمًا أكبر لبايدن.

وحسب القوانين السارية في جورجيا، سيكون بإمكان حملة ترامب الانتخابية التقدم بطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية إذا لم يتجاوز الفارق بين المرشحين 0.5%.
ومن المرجح أن يتيح الانتصار في جورجيا لبايدن حصد دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي والفوز في الانتخابات.

انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جو بايدن" مغرداً: سنفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية
سبق

غرد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على موقع التواصل قبل قليل قائلاً: سنفوز في الانتخابات.
وكانت الإحصاءات أظهرت أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد ترامب.
وأفاد مركز إديسون للأبحاث وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، صباح اليوم الجمعة بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتًا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدًا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن آلاف بطاقات الاقتراع لا تزال تنتظر الإحصاء، وكثيرًا منها في المقاطعات التي أبدت دعمًا أكبر لبايدن.

وحسب القوانين السارية في جورجيا، سيكون بإمكان حملة ترامب الانتخابية التقدم بطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية إذا لم يتجاوز الفارق بين المرشحين 0.5%.
ومن المرجح أن يتيح الانتصار في جورجيا لبايدن حصد دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي والفوز في الانتخابات.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
03:53 PM

"جو بايدن" مغرداً: سنفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

اقتربت ساعة الحسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,974

غرد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على موقع التواصل قبل قليل قائلاً: سنفوز في الانتخابات.
وكانت الإحصاءات أظهرت أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد ترامب.
وأفاد مركز إديسون للأبحاث وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، صباح اليوم الجمعة بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتًا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدًا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن آلاف بطاقات الاقتراع لا تزال تنتظر الإحصاء، وكثيرًا منها في المقاطعات التي أبدت دعمًا أكبر لبايدن.

وحسب القوانين السارية في جورجيا، سيكون بإمكان حملة ترامب الانتخابية التقدم بطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية إذا لم يتجاوز الفارق بين المرشحين 0.5%.
ومن المرجح أن يتيح الانتصار في جورجيا لبايدن حصد دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي والفوز في الانتخابات.

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