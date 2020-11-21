النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب

الأهلي يكثف تحضيراته لـ"الكلاسيكو"

أشارت تقارير إخبارية، اليوم السبت، إلى أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة بات جاهزاً لمشاركة فريقه أمام الشباب في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السومة نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في آخر يومين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به تمامًا، مما يعني جاهزيته للمشاركة في "الكلاسيكو" كلاعب أساسي يقود خط الهجوم.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث بـ 9 نقاط خلف الشباب الثاني برصيد 10 نقاط في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب
سبق

أشارت تقارير إخبارية، اليوم السبت، إلى أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة بات جاهزاً لمشاركة فريقه أمام الشباب في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السومة نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في آخر يومين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به تمامًا، مما يعني جاهزيته للمشاركة في "الكلاسيكو" كلاعب أساسي يقود خط الهجوم.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث بـ 9 نقاط خلف الشباب الثاني برصيد 10 نقاط في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
06:12 PM

بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب

الأهلي يكثف تحضيراته لـ"الكلاسيكو"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
146

أشارت تقارير إخبارية، اليوم السبت، إلى أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة بات جاهزاً لمشاركة فريقه أمام الشباب في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السومة نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في آخر يومين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به تمامًا، مما يعني جاهزيته للمشاركة في "الكلاسيكو" كلاعب أساسي يقود خط الهجوم.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث بـ 9 نقاط خلف الشباب الثاني برصيد 10 نقاط في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,985
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,155
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,446

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة