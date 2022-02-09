لصوص "الكابلات والأجهزة الكهربائية" الـ 9 في قبضة شرطة القصيم

مقيمون من الهند وباكستان .. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية المتبعة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن شرطة المنطقة قبضت على (9) مقيمين، (5) من الجنسية الهندية و(4) من الجنسية الباكستانية، سرقوا كابلات وأجهزة كهربائية من مواقع متعددة.

وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.