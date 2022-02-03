توقعت مصادر قناة العربية أن يكون من بين قتلى عملية إدلب التي نفذتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية شمال غربي سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، 3 نساء قد يكن زوجات عبدالله قرادش زعيم داعش. وأفادت المصادر بأن اختبارات تجرى لتحليل الـ DNA للتأكد من مقتل قرادش في الغارة. ويشير حجم ونطاق ومدة المعركة إلى أن الهدف من الغارة كان على الأرجح شخصية بارزة في القاعدة، ما يؤكد ما ذهبت إليه تحليلات المصادر السياسية، خاصة وأن الولايات المتحدة لن تخاطر بإرسال قوات كوماندوز، إلا إذا كان "الصيد ثمينًا". وكانت القوات الأمريكية الخاصة قد نفذت اليوم الخميس عملية إنزالًا جويًا في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان وامرأة. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عملية الشمال السوري كبيرة جدًّا وقد استمرت 3 ساعات، واستخدمت فيها قوات أمريكية خاصة، مضيفًا: "يبدو أن المستهدف بالعملية شخصية من الصف الأول في أحد التنظيمات الإرهابية". وشدد المرصد على أن العملية الجديدة تحاكي العملية التي استهدفت أبوبكر البغدادي. وتداول سكان تسجيلات صوتية منسوبة للتحالف، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال إخلاء منازلهم في المنطقة المستهدفة.

3 نساء قد يكن زوجات زعيم داعش "قرادش" ضمن قتلى الغارة الأمريكية بإدلب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-03 توقعت مصادر قناة العربية أن يكون من بين قتلى عملية إدلب التي نفذتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية شمال غربي سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، 3 نساء قد يكن زوجات عبدالله قرادش زعيم داعش.



وأفادت المصادر بأن اختبارات تجرى لتحليل الـ DNA للتأكد من مقتل قرادش في الغارة.



ويشير حجم ونطاق ومدة المعركة إلى أن الهدف من الغارة كان على الأرجح شخصية بارزة في القاعدة، ما يؤكد ما ذهبت إليه تحليلات المصادر السياسية، خاصة وأن الولايات المتحدة لن تخاطر بإرسال قوات كوماندوز، إلا إذا كان "الصيد ثمينًا".



وكانت القوات الأمريكية الخاصة قد نفذت اليوم الخميس عملية إنزالًا جويًا في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان وامرأة.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عملية الشمال السوري كبيرة جدًّا وقد استمرت 3 ساعات، واستخدمت فيها قوات أمريكية خاصة، مضيفًا: "يبدو أن المستهدف بالعملية شخصية من الصف الأول في أحد التنظيمات الإرهابية".



وشدد المرصد على أن العملية الجديدة تحاكي العملية التي استهدفت أبوبكر البغدادي.



وتداول سكان تسجيلات صوتية منسوبة للتحالف، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال إخلاء منازلهم في المنطقة المستهدفة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 02:22 PM

3 نساء قد يكن زوجات زعيم داعش "قرادش" ضمن قتلى الغارة الأمريكية بإدلب اختبارات تجرى لتحليل الـ DNA للتأكد من مقتل قرادش في الغارة





A A A





0 مشاركة

توقعت مصادر قناة العربية أن يكون من بين قتلى عملية إدلب التي نفذتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية شمال غربي سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، 3 نساء قد يكن زوجات عبدالله قرادش زعيم داعش.



وأفادت المصادر بأن اختبارات تجرى لتحليل الـ DNA للتأكد من مقتل قرادش في الغارة.



ويشير حجم ونطاق ومدة المعركة إلى أن الهدف من الغارة كان على الأرجح شخصية بارزة في القاعدة، ما يؤكد ما ذهبت إليه تحليلات المصادر السياسية، خاصة وأن الولايات المتحدة لن تخاطر بإرسال قوات كوماندوز، إلا إذا كان "الصيد ثمينًا".



وكانت القوات الأمريكية الخاصة قد نفذت اليوم الخميس عملية إنزالًا جويًا في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان وامرأة.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عملية الشمال السوري كبيرة جدًّا وقد استمرت 3 ساعات، واستخدمت فيها قوات أمريكية خاصة، مضيفًا: "يبدو أن المستهدف بالعملية شخصية من الصف الأول في أحد التنظيمات الإرهابية".



وشدد المرصد على أن العملية الجديدة تحاكي العملية التي استهدفت أبوبكر البغدادي.



وتداول سكان تسجيلات صوتية منسوبة للتحالف، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال إخلاء منازلهم في المنطقة المستهدفة.