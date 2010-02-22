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"التجارة": أكثر من 20 ألف زيارة و830 مخالفة في جولات الاحترازات

تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقّ المنشآت المخالفة لإجراءات كورونا

واصلت وزارة التجارة جولاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، وسجلت الجولات ارتفاعاً بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بسابقه، فيما سجلت المخالفات ارتفاعًا بنسبة 12%، حيث نفذت الوزارة (20,735) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 836 مخالفة، وتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا" على المنشآت التجارية المخالفة.

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

وزارة التجارة

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"التجارة": أكثر من 20 ألف زيارة و830 مخالفة في جولات الاحترازات
سبق

واصلت وزارة التجارة جولاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، وسجلت الجولات ارتفاعاً بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بسابقه، فيما سجلت المخالفات ارتفاعًا بنسبة 12%، حيث نفذت الوزارة (20,735) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 836 مخالفة، وتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا" على المنشآت التجارية المخالفة.

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:22 PM

"التجارة": أكثر من 20 ألف زيارة و830 مخالفة في جولات الاحترازات

تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقّ المنشآت المخالفة لإجراءات كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت وزارة التجارة جولاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، وسجلت الجولات ارتفاعاً بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بسابقه، فيما سجلت المخالفات ارتفاعًا بنسبة 12%، حيث نفذت الوزارة (20,735) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 836 مخالفة، وتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا" على المنشآت التجارية المخالفة.

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

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